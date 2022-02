Dialuna 7 di februari, nos ta dilanti un dia cu sabor amargo pa cual ta trata politica riba nos isla, caminda un politico, ex Minister y actual Parlamentario ta sospecha di corupcion! Caso Sin-DD.

CAMBIO DEN FORMA DI HIBA POLITICA

Como politico recien riba lista cu kier mira un cambio den e forma di hiba politica, señor Rodymar Geerman, candidato riba lista di Partido MEP, a expresa cu e tambe ta rechasa categoricamente e corupcion di señor Benny Sevinger.

LAGA E CASO AKI TA UN LES

“Laga e caso aki ta un les pa e politiconan hoben of esnan cu ta aspira pa bira politico, cu esaki ta algo cu nos no por permiti ni tolera. E prome y unico meta di subi e arena politico ta pa hiba nos dushi pais Aruba dilanti. Laga nos hamas y nunca ripiti un caso di corupcion, pero laga nos mas bien traha na bienestar di nos hendenan, p’asina Aruba por recupera y progresa den su totalidad. Nos amor pa nos pais mester ta semper riba tur nos deseonan y no metanan personal”, señor Geerman a expresa.

#NoNaCorupcion

Comments

comments