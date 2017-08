Rocky Kelly y Grupo di 7 a demostra nan malcontento na Hospital

Sr. Rocky Kelly y Grupo di 7 a presenta diamars na Hospital pa demostra nan malcontento pa cu e proyecto di Hospital, y a bin cu nan borchinan pero nan a wordo prohibi door di e securitynan.

E grupo di 7 a haya cooperacion di e securitynan, pero despues esakinan ta yama polis pa e grupo aki pa ora cu a informa nan cu nan no tin e competencia (bevoegdheid) pa para nan. Segun Sr. Kelly, polisnan a bin ta zwaai cu nan kinsena y ta papia na un manera fresco cu nan. Ora cu e colonianan bibando aki na Aruba ta manifesta, polis no ta hacinan nada. E grupo di 7 a dicidi di protesta tambe pa prensa Hulandes, caminda cu na Corsou nan a paga 330 miyon pa un hospital mas grandi cu esun di Aruba, mientras cu esun di Aruba ainda falta e camber di operacion cu lo costa 10 miyon a keda den solamente palabracion ya cu nunca mas a reuni ariba e tema aki den Parlamento.

Pa es motibo aki grupo aki, campañando pa nan respectivo partido, pero a laga campaña un banda pa bin protesta. Sr. Kelly a recorda cu diamars tabata tin “Open House” y cu nan tambe ta forma parti di publico , no mas cu nan a dicidi di para na banda. Grupo 7 ta forma di diferente simpatisantenan di diferente partidonan, diferente credo y religion. Pero nan ta bringa contra di inhusticia , p.e. pe muchanan di Casa Cuna. Nan ta bringa tambe un hospital, cu ta parce un bunker, cu no tin ningun arkitectura. E edificio nobo por wordo compara cu un bunker unda ta warda municion, no mas cu e edificio di hospital tin bentana. Sr. Kelly a compara e edificio nobo di Hospital cu e edificio di SvB, cu e hospital no tin ningun arkitectura mientras cu esaki si ta e caso di e edificio di SvB.

Sr. Ruben Croes, a wordo manda Corsou pa dos siman pa tuma un spoedcursus di ehecucion y e ta na encargo di e ehecucion di e edificio nobo, segun Sr. Kelly. El a sigui bisa cu e cylindernan di e test di betonnan no ta bon coordina, den su opinion como betontechnoloog y DOW mester core nan tras pa esaki. E luga a wordo traha na un luga masha straño, nan no ta papia di e retraso di e proyecto, den otro palabra no tin transparencia. Mescos cu na Aruba ta papia di inflacion, tur cos a bira caro na Aruba y placa no ta yega. Pero e gobierno aki no ta papia di inflacion mes.

P’esey Grupo di 7 a dicidi di bay protesta na Hospital y asina demostra Hulanda y mundo henter, cu e proyecto di Hospital ta un proyecto corupto. Asina Sr. Rocky Kelly, di Grupo di 7 a finalisa bisando.