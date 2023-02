Nos coaching staff di Rockets AFAS U8 & U6 ta manda un invitacion habri na tur mucha cu ta bibando den area central di Aruba pa forma parti di nos organisacion y team di Santa Cruz Rockets pa practica baseball. Constantemente nos ta buscando talentonan nobo. Si e mucha no sa e deporte, mayornan no mester preocupa ya cu nos como coach mes lo formanan poco poco.

Training

E sessionan di practica/training ta riba dialuna y diaranson for di 5.15 pm na nos veld ( patras di ex-club Trappers) E invitacion ta bai na tur mayor pa trece nan yiu y bin apoye durante su training. Pa mas informacion contact e number riba e flyer of aserca coachnan Ralph Lacle , Gerick Croes of Ciriac Tromp.