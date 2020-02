Rocco Tjon: Un reunion positivo cu Banco Central riba proteccion di e consumidor

Como fraccion di MEP nos ta hay’e sumamente importante pa brinda e consumidor proteccion. Esaki door cu no por ta asina e consumidor ta hay’e den debe innecesario pasobra por ehempel nan ta wordo cobra un interes desproporcional. Esaki por cierto tawata un di e puntonan cu a wordo señala como un factor cu ta conduci na problemanan social.

Pa mitiga esaki ta importante pa crea concientisacion, bin cu reglanan cu lo proteha e consumidor y exigencianan pa companianan cu ta fia of brinda servicio na un interes desproporcional. Sinembargo ta importante tambe pa bo keda brinda e famianan humilde cu mester di un fiansa chikito (micro-lending) e posibilidad aki si. Por ehempel un famia humilde hopi biaha no ta bin na remarca pa un fiansa cerca banco ora analisa nan debe existente y nan entrada. E posibilidad pa nan yega na un fiansa por ehempel cerca un compania cu ta provee fiansa mester keda posibel obviamente, pasobra bo no kier stimula un mercado illegal tampoco.

LEY PA PROTEHA E CONSUMIDOR

Durante reunion cu fraccion di MEP tawata tin na Banco Central a intercambia riba diferente punto al respecto. Y tambe a haya un presentacion di un concepto di ley cu ta wordo prepara aworaki cu lo mester brinda proteccion na e consumidor. Meta di e ley aki ta pa fortifica confiansa den e sector financiero y proteha e derechonan di e consumidor. Lo introduci regla cu ta stipula con un instituto financiero mester trata e consumidor pero tambe un procedura unda e consumidor por bay pa haya su derecho.

E REGLANAN

Lo introduci un interes maximo cu ta ser permiti pa cobra na interes y e compania of negoshi tin e obligacion pa haci un investigacion pa wak cuanto debe ya caba e consumidor tin pa evalua si e persona por haya un fiansa of e por cumpra un producto riba credito, cual de facto tambe ta un fiansa. Pa por logra esaki lo introduci un sistema di registracion obligatorio pa tur compania y of negoshi cu ta den e tipo di negoshi aki. Asina no solamente bo ta proteha e consumidor, pero na mes momento bo ta proteha e compania tambe pasobra e “compliance” di e consumidor pa cu e negoshi lo subi. E reglanan aki lo conta pa institutonan financiero y tur negoshi cu ta cumpra, cambia, fia of bende a base di interes.

PA CONCLUI

E concepto di ley ta aworaki cerca Gobierno y nos tin entendi cu ya caba tin un conseho riba e ley aki di parti “Raad van Advies” y “Directie Wetgeving”. E concepto ta basa riba leynan y reglanan cu ya caba ta existi den Reino y Banco Central a indica caba cu nan tin espacio pa por emplea personal cu ta bay supervisa e diferente reglanan cu e ley aki lo introduci.

