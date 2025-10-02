A tuma nota cu prome minister Mike Eman ta na Hulanda y ta haci diferente bishita cerca diferente politico. Sinembargo esaki no ta mustra bon na Hulanda y e parlamentarionan Hulandes presente na reunionnan di IPKO no ta compronde e bishitanan di prome Minister Mike Eman na Hulanda, e motibo dicon a bin net na e momentonan aki unda cu practicamente no tin un gobierno Hulandes.
E gobierno actual na Hulanda ta conta cu solamente sosten di 32 parlamentario di e 150 nan. E actuacion aki di prome Minister Mike Eman na Hulanda a lanta hopi pregunta na e parlamentarionan Hulandes na IPKO. Y nos por a tuma nota cu dos dia despues cu Mike Eman a presenta un concepto di ley na Minister President Schoof, Hulanda a indica cu nan ta prefera un otro ley.
Parlamentario Rocco Tjon ta indica cu por a tuma nota tambe di un bishita cu prome minister Mike Eman a haci cerca Nico van Griekken cu ta un representante di venootschap Hulanda /Aruba y a indica cu a hiba un bon combersacion cu Prome Minister Mike Eman, pero cu mester warda kico ta bay ta e resultado di eleccion na Hulanda prome cu yega na palabracionnan paso no falta hopi pa eleccion na Hulanda y esaki ta significa cu no por yega na ningun palabracion na e momentonan aki.
Tambe por a tuma nota cu den prensa Prome Minister Mike Eman a indica den prensa unda cu a entrega un proposicion pa bin cu un fondo di inversion na Reino un “ KoningkrijkInvestering Fonds “ y prome Mnister ta indica cu e ta haci esaki den nomber di Corsou y St Maarten.
Sinembargo durante di e tripartiet cu a tuma luga na Hulanda a haci pregunta na e delegacion di Corsou y St Maarten riba e parti aki y ambos a bisa cu nan no ta na altura di e parti aki.
Tambe den e reunion nan di IPKO na Hulanda a haci e pregunta un biaha mas na Corsow, cu a check cu nan prome minister, y presidente di parlamento di Corsou a confirma cu e “ Koningkrijk Investering Fonds “, manera prome minister Mike Eman ta informando Hulanda, no ta conoci serca nan.
Rocco Tjon a indica cu ta mira un biaha mas cu prome minister Mike Eman ta trata di un manera of otro pinta algo hopi bunita pero sinembargo ta contando algo den media cu no ta realidad. Parlamentario Rocco Tjon ta kere cu ta hopi importante pa para keto riba e puntonan aki y haci preguntanan por escrito pa asina parlamento di Aruba haya mas informacion di locual prome minister Mike Eman mes a trece padilanti den prensa riba e supuesto “ Koningkrijk Investering Fonds “
E practica aki sigur lo daña relacion entre Aruba , Corsou y Hulanda. Supuestamente ta entrega un plan di inversion pa Reino bisando Hulanda esaki ta den nomber di Aruba , Corsou y St Maarten siendo cu Corsou a indica den IPKO cu nan no sa di nada y sigur e “ Koningkrijk Investering Fonds “ no por ta entrega den nan nomber.
Ta papia di un Rijkswet cu a cana un caminda completamente robes,caminda cu tin palabracionnan haci durante di IPKO y prome minister Mike Eman ta papia riba e Rijkswet aki cu gobernantenan Hulandes y no ta conta nan cu no tin consensus y no ta conta Hulanda cu no a cana e caminda cu a palabra na 2022.
E tiki credibilidad cu prome Minister Mike Eman tin na Hulanda e ta wordo perdi na e manera cu ta actua riba e manera cu ta atende e Rijkswet y e supuesto fondo di inversion di Reino “ Koningkrijk Investering Fonds “ sin cu Corsou y St Maarten sa di dje
