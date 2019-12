Rocco Tjon: Ta “seponeer” un caso ora cu resultado di e investigacion determina falta di prueba pa persigui

Mirando cu AVP kier sigui cu nan manipulacion ta importante pa splica cierto puntonan pa pueblo wordo informa debidamente. E articulo aki no ta pa e persona cu ciegamente lo kere un politico of e fanatico di un partido politico. Paso e personanan ey nunca por wak algo obhetivamente. E articulo aki

ta pa e ciudadano cu kier wordo informa debidamente. Y pa refuta ponencianan di partido AVP cu nos aparato Hudicial no ta funciona bon y imparcial. Pa e motibo ey mi lo splica den e articulo aki ki ora un caso ta wordo “geseponeerd”. Seponering kiermen e decision di Ministerio Publico ki ora no ta persigui un caso. Y tambe mi lo splica e procedura di screening, entre otro pa funcionnan vital, manera por ehempel Director di KIA. Esaki pa refuta ponencianan di AVP riba e caso di mi persona. PROCEDURA DI SCREENING Riba e pagina di web www.vda.aw por haya tur e informacion cu mi ta trece pa dilanti kinan. Despues di e splicacion aki lo bira obvio tambe cu e ponencia di sr. Sevinger: “cu mi persona lo a gaña pa por bira director di KIA” ta un engaño. Ta bon pa splica con e procedura aki ta hinca den otro y ken ta responsabel pa esaki wordo haci. Den e ley “aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken”, den e “leidraad aanwijzing vertrouwensfuncties” y riba e pagina web www.vda.aw por lesa cu un investigacion di screening ta ensera entre otro: Tur informacion hudicial cu ta regarda e persona; tur proces verbaal cu ta regarda e persona; comportacion y circumstancianan personal cu ta ensera e persona; periodo di investigacion ta bay bek te cu 10 aña; Como persona bo mester yena un formulario cu ta yama “Staat van inlichtingen” y bou punto 14 bo mester splica tambe tur contacto cu bo tabatin cu Husticia incluyendo casonan cu a wordo

“geseponeerd”. Literalmente tin scirbi: “Esaki tambe ta referi na sepots y acusacionnan di algun forma of otro na unda presencia di polis of otro autoridad hudicial tabata necesario”. Dus parti di mi screening tabata ensera tur documento den e caso penal y civil Esun cu ta responsabel pa e investigacion aki tuma lugar ta Seguridad Nacional, cu tempo di mi screening na 2016 tabata resorta bou sr. Mike Eman. Dus ningun informacion a wordo wanta atras manera sr. Sevinger ta insinua. Y p’esey hunto cu e articulo aki mi ta publica un bes mas e resultado di mi screening. SEPONERING / DECISION PA NO PERSIGUI Riba e pagina web www.om.nl por haya splicacion kiko ta un “sepot”. E decision cu no ta persigui un persona (sepot) semper ta tuma lugar despues cu un investigacion a tuma lugar. Ta depende di e resultado di e investigacion si ta persigui e persona of no. Den e caso di mi persona e resultado di e investigacion a mustra cu no tin ningun prueba. Ademas e decision aki a wordo apela, y tres huez, despues di a studia e resultado di e investigacion, tambe a conclui mescos. Dus e ponencia di. Sr. Sevinger cu no lo tawatin un investigacion a tuma lugar ta un mentira. Hunto cu e articulo aki mi ta publica un bes mas e decision pa no persigui y e decision di 3 huez. PA CONCLUI Mi ta spera cu awo por ta claro cu ponencianan di sr. Sevinger pa crea duda den nos aparato Hudicial ta mentiranan. Bo no mester gustsa sr. Tjon pero ta inacceptabel cu bo ta trata na crea duda serca nos ciudadanonan riba e aparato hudicial. Mes bon cu e aparato a funciona na momento cu nan a haci e investigaion na 2010, mi ta convenci cu mes bon nan lo funciona den caso “avestruz”. Y por ultimo nos mester compronde cu despues di un siman di politica sushi y atakenan baho, nada no a cambia. Benny Sevinger keto bay ta sospechoso di estafa, soborno, labamento di placa, falsificacion di documento y di a maluza su funcion como Minister.

