Rocco Tjon: Ta premira cu pa fin di Maart ta firma contract definitivo cu Eagle LNG

Manera ta conoci RDA a firma un acuerdo di exclusividad cu Eagle LNG. Eagle LNG ta un di e dos companianan Mericano cu ta conta cu sosten di Gobierno di Merca, esaki despues cu a screennan. Consulnan Mericano, sr. Greenberg y sr. Olsen, tambe tawata presente ora a firma e acuerdo di exclusividad algun siman pasa, y ta premira cu por yega na un contracto definitivo pa fin di Maart.

PRIJS DI AWA Y CORIENTE

E prijs di fuel cu Eagle LNG ta ofreciendo nos ta menos cu locual WEB a paga entre 2011 pa 2019. Pues si WEB tambe den futuro adkeri gas natural enbes di Heavy Fuel Oil esaki lo nifica un rebaho substancial den prijs di awa y coriente na Aruba. Eagle LNG lo construi un planta di gas na Aruba y tambe un “import terminal”. Pues si WEB lo adkeri gas natural for di Eagle LNG of RDA, esaki lo nifica banda di un rebaho den prijs di awa y coriente tambe menos gasto di mantencion. Pues WEB su operacionnan lo costa mucho menos cu aworaki.

INVERSION Y CUPO DI TRABOU

Manera ta conoci door di e pandemia actual hopi persona a perde trabou. E proyecto aki lo crea aproximadamente 150 pa 200 cupo di trabou pa e proximo 24 luna. Despues di e construccion di e planta di gas y “import terminal” lo tin trabou tambe fiho pa ingenieronan local. Y banda di e 200 cuponan di trabou, cu e proyecto aki Aruba lo conoce de inmediato un inversion di alrededor di 150 miyon dollar den su economia.

OPORTUNIDADNAN ADICIONAL

Estudio nan haci ta mustra tambe cu e proyecto aki lo ta bon pa nos medio ambiente. Den e sentido cu Aruba lo conoce un rebaho di 30% pa loke ta “carbon emissions”. Adicional Aruba lo fungi como un “hub” pa LNG y asina por atrae y participa den industrianan nobo, bende gas natural cu paisnan den nos region, manera entre otro Bonaire, Grenada, St. Kitts, St Lucia, cu cual ya caba tin combersacionnan andando.

PA CONCLUI

Nos sa cu WEB ya caba a inverti hopi miyones den estudionan pa realisa un idea similar. Sinembargo te cu dia di awe ainda e proceso pa yega na un posibel compania ta stagna. Nos ta kere a yega ora pa WEB no malgasta placa mas y forma parti di e proyecto aki. E proyecto di Eagle LNG no lo costa WEB practicamente ningun florin, nan lo djis cumpra gas natural for di RDA enbes di cumpra Heavy Fuel Oil. Pues mirando tur e beneficionan pa pueblo nos no ta spera cu ta trata na boycotea un proyecto asina benificioso pa otro interesnan.

