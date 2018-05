Rocco Tjon ta gradici Arthur Dowers pa acepta su ponencianan tocante radar

Lider di fraccion di MEP, Sr. Rocco Tjon MBA kier gradici e ex-mandatario di husticia pa acepta locual cu e a trece pa dilanti pa loke ta e radarnan y e negligencia y falta di madurez di Sr. Mike Eman den esaki.

Lamentablemente door cu argumento a caba, sr. Dowers no a contradeci mi ponencia mas, pero mas bien a atacami personal y cuestiona mi capacidadnan, segun e lider di fracion di MEP. Sr. Tjon a bisa cu e ex-mandatario di husticia mester por sa cu e ta capabel y si esaki no tawata e caso dr. Dowers, no lo a nombr’e, despues di a pasa un proceso di seleccion intensivo, como director di KIA.

Por ultimo Sr. Tjon a Invita Sr. Dowers pa aporta na e era nobo di politica y contribui na bienestar di pais Aruba, mescos cu Sr. Tjon ta haci.

Comments

comments