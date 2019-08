Rocco Tjon  Supervision financiero splica na analogia di un detencion

Diabierna awo Gobierno di Reino ta trata e cambio di Ley haci riba Supervision Financiero temporal. Constitucionalmente y segun nos Statuut nan no tin ningun autoridad pa obstaculisa e ley aki. Practicamente diabierna awo locual Gobierno di Reino lo trata ta si nan kier bay actua contra tur principio di bon gobernacion y de facto comete un acto contra un pais autonomo.

REUNION NA CORSOW

Diabierna ultimo nos a reuni cu representante Hulandes na Corsow riba e topico di supervision financiero y a dun’e un splicashon amplio riba aspectonan di maneho, huridico y constitucional. A splica cu Parlamento ta habri pa un solucion mutuo pero no lo acepta ningun atentado contra nos estado di derecho.

SUPERVISION FINANCIERO SPLICA NA ANALOGIA DI POLIS

Prome cu un agente policial aresta un persona e ta zorg pa e tin permiso di Ministerio Publico y e ta planifica e detencion. Apesar cu e ta actua segun nos leynan y ta bay detene un persona cu a comete un infraccion contra ley e mester ta determina y tin curashi pa ehecuta e detencion. Esaki door cu e, sospechoso no lo dun’e su rason sin mas y para pa e wordo deteni. E sospechoso lo analisa e situacion y ,haci un escohencia, sea e ta respeta autoridad, core bay of bringa autoridad. P’esey ta asina importante pa e agente policial mustra confiansa y determinacion paso depende di e decision di e sospechoso e lo actua pa asina garantisa orden pa su comunidad. E situacion di supervision financiero ta practicamente igual. Pais Aruba ta actuando segun principionan di bon gobernacion y segun locual nos constitucion ta prescribi. Tur rapport, conseho huridico y cifra ta mustra cu nos como pais ta actua corecto. Sinembargo diabierna awo Hulanda lo dicidi si nan ta respeta nos estado di derecho of si nan ta bay actua contra principionan di bon gobernacion.

PA CONCLUI

Nos a duna tur politico Hulandes di conoce cu nos ta habri pa un solucion mutuo. E bala ta den skina Hulandes aworaki. Nan lo dicidi si nan lo respeta nos estado di derecho of actua linea recta contra un democracia. Un cos ta sigur, mescos cu e agente policial cu ta bay detene un sospechoso, nos ta determina pa no obstante e decision di Hulanda, nos actua contra un decision incorecto di Hulanda diabierna awor. No ta tur ora bo lo haya bo razon, tin ora bo mester exihi bo razon!

