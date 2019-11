Rocco Tjon: Representa Aruba den exterior como Parlamentario siendo sospechoso den caso “avestruz”, si of no?

Awe den un reunion di Comishon Central Parlamento lo dicidi si un Parlamentario, siendo sospechoso por representa Aruba den exterior. Mirando e desaroyo actual den caso “Avestruz” den cual ex-mandatario di Gabinete Mike Eman y actual miembro di Parlamento ta wordo sospecha di (1) falsificacion di documento, (2) soborno, (3) mal uza su funcion publico, (4) labamento di placa y (5) estafa.

FRACCION DI MEP SU PUNTO DI SALIDA

E discucion actual a wordo inicia door di Miembro di fraccion di MEP, sr. Endy Croes. Ela manda un carta pa presidente di Parlamento y puntr’e pa Parlamento fiha un posishon si e ta prudente pa un Parlamentario cu ta wordo sospecha di e actonan menciona ariba representa Aruba den exterior. Ayera den un reunion cu tur e lidernan di fraccion a dicidi cu e punto lo wordo trata den un reunion di Comishon Central y akinan e decision lo wordo tuma.

Fraccion di MEP ta di opinion cu esaki no lo por y pa diferente motibo. Na prome lugar nos kier accentua cu e decision aki no ta nifica cu e persona en cuestion ta culpabel of no di e actonan, un huez lo dicidi esey. Sinembargo nos ta pensa cu como organo nos tambe mester fiha un posicion, mas aun ainda despues cu Banco Central su investigacion a mustra cu e percepcion den pueblo ta cu e grado di corupcion bou politiconan ta grandi.

CASONAN DI PASADO

Tin diferente caso den pasado caminda mandatarionan di un pais a nenga di ricibi un delegacion pa e motibo cu e tawatin un miembro den dje cu ta sospechoso pa actonan similar manera den caso “avestruz”. Mas aun recientemente por ehempel bishitantenan di Reino ora di un bishita di trabou na Aruba a nenga di asisti un evento di e ex-Minister di AVP, sr. Paul Croes, lo a asisti tempo cu e tawata Minister y sospechoso. Esaki ta accentua e consecuencia cu esaki por tin pa pais Aruba. Ora nos forma parti di un delegacion, nos ta representa Aruba y no un partido politico. Es decir e consecuencia negativo, no ta pa un partido politico pero pa Aruba.

COMPARASHON SECTOR PUBLICO Y SECTOR PRIVA

Alto mando di un organisacion a base di L.M.A. lo a tuma pasonan concreto contra empleado publico cu lo a bira sospechoso di actonan manera den caso “avestruz”. Cual tin diferente ehempel concreto cu nos por referi na dje. Y esey lo nifica mes ora cu e persona aki no lo por bay un biahe di trabou. Paso a base di maneho e decision aki lo wordo tuma. Mescos pa sector priva, nos no por imagina nos mes cu den sector priva un persona cu wordo sospecha di actonan manera den caso “avestruz” lo sigui su trabou y representa e compania den exterior.

Ainda no tin un ley den cual un mandatario of Parlamentario siendo sospechoso pa e actonan aki por wordo kita for di su funcion. E concepto di ley cu lo bay wordo trata dentro di poco den Parlamento sinembargo lo reglamenta esey pa ley. Sinembargo, nos ta di opinion cu e parti di representa Aruba den exterior ta un decision di maneho cu Parlamento mester tuma. E decision aki lo conta pa tur Parlamentario no obstante di cual partido nan ta forma parti di dje.

PA CONLCUI

Lamentablemente na Aruba ainda nos no a conoce e madurez cu mandatarionan of politiconan ta wanta e honor na nan mes. Nos por a wak esaki si na Hulanda y Corsow ainda recientemente. Como organo Parlamento e ta importante pa fiha un posicion riba e tema aki, mas aun despues di e investigacion riba corupcion haci door di Banco Central di Aruba. Awe tardi e debate lo wordo hiba den sala di Parlamento y na final lo vota riba e tema aki.

Comments

comments