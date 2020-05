Rocco Tjon: Prome Minister mr. Evelyn Wever-Croes sacando Aruba for di e crisis

Ta increibel cu ainda partido AVP y personanan cu aspiracion politico, dentro di e crisis aki, ta purba dividi nos pueblo y causa descordia. Esaki apesar cu na 2019 pa prome biaha, bou liderazgo di sra. Evelyn Wever Croes, a traha atraves di un plan structura pa baha gasto di Gobierno, y a logra un surplus. E maneho responsabel a sigui na 2020, y si no ta pa motibo di e crisis mundial actual, pais Aruba lo a conoce un surplus di 46 miyon florin.

E APARATO GUBERNAMENTAL NOBO

Constantemente ta wordo papia di e normal nobo. E normal nobo ta exihi un cambio den nos aparato gubernamental tambe. Infrastructura adecua pa por comparti informacion digital ta esencial pa logra e meta aki. Mes importante ta e infrastructura legislativo y p’esey tin hopi trabou a wordo ehecuta conhunto cu “Directie Wetgeving” (DWJZ). Esaki cu e meta pa por logra e vision pa digitalisa e servicionan di e aparato gubernamental.

E-GOVERNMENT CARDINAL DEN E NORMAL NOBO

Gabinete Wever-Croes a laga haci un investigacion imparcial, un “assesment” digital pa asina sa exactamente kiko falta den e aparato gubernamental. Den cuadro di e “assesment” aki a papia cu “stakeholders” y e investigacion mes a wordo haci door di profesionalnan di Estonia. Sr. Linnar Viik ta director di e e-Governance Academy na Estonia y tin mas cu 18 aña di experiencia den e ramo aki y a conseha mas cu 130 pais y 200 organisacion riba implementacion di proyectonan di digitalisacion. Resultado di e analisis lo conduci entre otro cu pais Aruba por adapta mas mihor na e normal nobo y brinda mas servicio na nos comunidad atraves di un plataforma digital.

PA CONCLUI

Nos ta den crisis, pero tin oportunidadnan cu nos mester capitalisa, pa nos sali mas liher for di e crisis. Importante ta pa nos uni. Opositornan politico mester compronde cu awor no ta e momento pa sirbi nan agenda. No ta e pais mas rico, pero esun mas uni y disciplina lo sali bon y liher for di esaki. Diferente proyecto oportuno lo sa di saca nos for di e crisis actual, manera e proyecto di “fast track”, logra haya un operador nobo pa CITGO y nos terminal, y banda di esaki un proyecto di “ship dismantling”. Pero tambe e kiebro di burocracia pa fortifica nos economia ta un paso significante cu dentro di poco ta bira realidad.s

Hecho ta cu si pais Aruba su situacion financiero tawata saludabel e impacto di COVID-19 por a wordo mitiga. Pero na 2014 pais Aruba, bou liderazgo di Mike Eman a haya un Koninklijk Besluit (KB) pa mal gobernacion. Y na 2017 pais Aruba tawata conoce ainda un deficit di 130 miyon florin, herencia di AVP. Pues ta importante aworaki pa nos uni y bou liderazgo di sra.mr. Evelyn Wever-Croes, kende a transforma e deficitnan astronomico aki den un surplus despues di solamente 2 aña di gobernacion, nos lo sali di e crisis aki.

