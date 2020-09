Rocco Tjon: Parlamento a reuni cu Minister Xiomara Maduro riba situacion financiero di pais

Awe ta e di tres biaha cu Minister di Finanzas a bin Parlamento pa duna un splicacion amplio con nos finanzas publico ta desaroya. Despues di maart 2020 e shock di mas grandi a wordo sinti pa loke ta e crisis di COVID. Esaki ta e momento cu a introduci programanan di sosten pa comercio y e momento cu a corta gasto drastico, entre otro salario, di e aparato gubernamental. FASE, sosten na negoshinan chikito y medio grandi y “loonsubsidie” ta iniciativanan di Gobierno pa brinda sosten na un y tur durante e crisis aki.

CONFIANZA DEN ARUBA

Un punto hopi interesante cu Minister Xiomara Maduro a trece pa dilanti ta cu tin confianza den Aruba riba mercado internacional. Esaki tin di haber tambe cu e aña aki pais Aruba lo a conoce un surplus, y esaki despues di 12 aña di deficit. Nos tur ta corda ainda cu na 2014 pais Aruba a conoce un deficit di 444 miyon florin, e aña tambe cu Mike Eman a haya un KB pa mal gobernacion.

Presupuesto 2020 ta wordo considera un presupuesto di emergencia. Esaki mirando e crisis y e diferente programanan di sosten cu originalmente no a wordo presupuesta, pero tambe mirando ciere di nos frontera y su impacto riba nos economiay turismo.

GASTO DI PERSONAL Y CUIDO MEDICO

CAFT ya caba a trece pa dilanti algun tempo pasa cu pais Aruba lo cumpli cu e normanan di gasto di personal. Cifranan cu Minister Xiomara Maduro a presenta awe na Parlamento tambe ta indica cu nos lo cay mucho mas abou di e norma, esaki entre otro door cu a sigui cumpli cu e “Beleidsplan Verlaging Personeelskosten”.

Minister Xiomara Maduro tambe a indica cu un condicion di Hulanda, pa por a logra haya fiansa, ta cu mester corta 5 miyon florin mensual den cuido medico. Ta importante pa splica cu esaki no ta beneficio di nos comunidad cu ta pasando den un crisis di Salubridad. AZV tambe a haya menos entrada caba mirando cu impuesto di BAZV ta baha door cu nos economia a haya un sla duro e aña aki. Pues ta un corte doble den nos cuido medico.

BONO EMITI

A duna un splicacion amplio riba e bono cu gobierno a emiti dia 25 di september. Esaki ta e di 172 biaha cu pais Aruba ta saca bono, pues no ta nada nobo. Importante pa nota ta cu ful e proceso ta bay via Banco Central di Aruba y segun regla stipula. Pues hende of instancia no por sin mas cumpra e bono. Interesante ta cu Minister Xiomara Maduro a presenta ful e lista di bononan cu a wordo emiti door di pais Aruba. Remarcabel ta cu e percentahe pa e ultimo bono a bay na un percentahe mas abou y e bono a bay bon. Pues aworaki gobierno por cumpli cu su debernan di september y october, pues tambe por cumpli cu sosten na comercio.

PA CONCLUI

Dia e antiyano y hulandesnan preocupa na juli a pidi Minister President di Hulanda sr. Rutte pa tene cuenta cu Aruba Curacao y St Maarten, Rutte a rabia.

Nan a mustra cu Rutte ta trata Aruba diferente cu Spanje y Italie y

Rutte a bisa cu Aruba lo haya mesun trato cu Spanje y Italia. Pero Spanje y Italia a haya “schenking” (ongeveer mitar) y e resto lening na lening.

Ta importante pa nota cu Hulanda no ta duna Aruba nada, pero e fiansa atraves di Hulanda ta na 0%, pero pa nos paga bek aki 2 aña. Nan no a indica na ki % nan lo refinancia nos e debe aki y mester tene cuenta tambe cu otro debenan cu ta matura aki 2 aña. Na mes momento e ta sumamente positivo cu e ultimo bono a wordo “oversubscribed”, esaki ta nifica cu den Reino tin confianza den Aruba y manera indica anteriormente internacionalmente tambe tin confianza den Aruba. CAFT su conclucion riba e “uitvoeringsrapportage” ta positivo. Pues nan ta conclui cu Gobierno ta ehecuta presupuesto 2020 na un manera bon y responsabel.

