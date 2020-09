Rocco Tjon: Parlamento a aproba “landsverordening langs electronische weg”

Diamars mainta Parlamento a aproba e concepto di ley “landsverordening langs electronische weg”. Manera ta conoci actividadnan economico mas y mas ta tuma lugar na un manera electronico. E-commerce como tal awendia ta bira mas importante y tin un impacto socio-economico mas grandi. Transacion electronico no ta ensera solamente haci negoshi atraves di internet, pero tambe transacion entre negoshinan (business to business), entre negoshinan cu su cliente (business to customer) y entre negoshi cu gobierno (business to administration).

MANEHO GABINETE WEVER-CROES

Maneho di gabinete Wever-Croes ta enfoca pa stimula transparencia y aceso na mercado pero na mes momento fortifica e confiansa den transacionnan electronico door di kita obstaculonan huridico. Asina por ehempel e ley aki ta duna un base legal na firmanan electronico y documentonan electronico. Mirando con liher technologia ta desaroya ta caracterisa e urgencia pa bin cu e ley aki. P’esey a escohe tambe pa hacie posibel cu atraves di un “landsbesluit houdende algemene maatregelen” por regla diferente topiconan. Asina por adapta mas liher na e mundo commercial cu ta cambia constantemente.

CONCEPTO DI LEY

E diferente articulonan di e ley ta reglamenta comunicacion comercial cual ta ensera entre otro e prijsnan di e producto y servicio. Tambe ta stipula kiko e persona of negoshi cu ta ofrece un producto of servicio di e forma aki lo mester registra. Banda di e aspectonan aki tambe ta wordo reglamenta acuerdonan electronico, responsabilidad di esun cu ta ofrece un producto y of servicio, protecion di datonan personal y “geheimhouding”.

PA CONCLUI

Manera ta conoci Gabinete Wever-Croes a identifica 5 acelerador pa por sali fuerte for di crisis actual. Esakinan ta modernisa leynan laboral, elimina “red-tape”, reforme fiscal, e-government y amplia capacidad legislativo. E ley aki ta un aporte pa dos di e aceleradornan esta e-government y elimina red-tape, y di e forma aki e procesonan lo bira mas eficiente.

Comments

comments