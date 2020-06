Rocco Tjon: Nos lo dialoga cu sindicatonan pa atende cu nan preocupacion

Den pasado ora tawatin preocupacion cerca Sindicato di Polis (SPA) pa loke ta trabounan di RST relaciona cu Cuerpo Policial, nos como Parlamento, a dialoga cu sindicato pa yega na un solucion. E biaha aki no lo ta diferente. Nos lo scucha nan puntonan di preocupacion y dialoga cu nan pa por tuma e mihordesicion na bienestar di Aruba. Aruba no ta consisti di un partido politico so, di un Gobierno so, di un compania so of di un sindicato so. Pues ta importante pa tuma tur puntonanrelevante den consideracion pa tuma e mihor desicion pa paisAruba.

PUNTONAN DI PREOCUPACION

E puntonan di preocupacion di SPA tin di haber cu articulo 3 y articulo 7 di e ley pa ehecuta e rebahonan salarial di e empleadopublico (Landsverordening tijdelijke versobering bezoldigingenen voorzieningen overheid). Articulo 3 ta reglamenta e rebahosalarial, dentro di e “bezoldiging” cu 5%. Y articulo 7 ta reglamenta e manera con lo atende cu cambionan di e porcentahe si esaki lo ta necesario. Segun sindicato e ley actual lo “bypass” Parlamento y esey ta nan preocupacion di mas grandi.

ARTICULO 7 DI E LEY EN CUESTION

Den articulo 7, eerste lid, ta para cu sumanan y porcentahenanen cuestion por ser cambia segun un “landsbesluit, houdendealgemene maatregelen” (Lbham). Normalmente esaki ta un autoridad duna na Gobierno pa cual no mester bin bekParlamento. Sinembargo, den e caso specifico aki, den e tweedelid di articulo 7, a incorpora un asina yama“voorhangprocedure” cu ta bisa cu e concepto di e Lbhammester bay Parlamento prome, pa asina durante 10 diaParlamento tin oportunidad pa duna nan remarke y obhecionnanna Gobierno. Pues den e caso specifico aki Gobierno no ta “bypass” Parlamento y e proceduranan aki no ta inusual pa casonan asina.

Durante e 10 dianan aki cada miembro tin derecho di hacipregunta, yama reunion di comision fiho, solicita reunion publico, y te hasta un reunion di comision central den cualfraccionnan por vota y asina por haya sa si tin sosten pa e cambionan a base di voto.

Comments

comments