Departamento di Mucha y Hoben (DMH) a nace despues di añanan di trabou intensivo, critico y investigativo, cu e meta pa yuda y proteha nos mucha. Manera ta conoci DMH ta e departamento cu ta administra y supervisa centronan di cuido di mucha, y ta un partner crucial den e cadena social, hudicial, enseñansa y salubridad publico. DMH su rol ta fundamental pa garantisa centronan di cuido di calidad, sigur (safe), cu personal adecua y bon ekipa y tambe DMH ta yuda traha preventivo contra abuso di mucha.
Pakico DMH ta asina importante pa pueblo?
Cu e cierre di DMH, abo como mayor of voogd ta perde tur e centronan di cuido for di bista. Bo ta perde e confiansa den e calidad di cuido cu bo yiu lo por ricibi. DMH a percura pa brinda curso na tur centro di cuido riba diferente tereno manera: EHBO (prome auxilio), Señalnan di Abuso, brinda opleiding riba MBO niveau conhuntamente cu Gobierno di Aruba, a percura pa tur centro di cuido ta limpi (higiena), sigur (pensa riba siguridad ora tin candela of calamidad), y mas. Sra. Gerlien Croes no a solamente cera un departamento, pero tambe el a cera e porta pa colaboracionnan cu e personal a traha duro pa logra. Colaboracionnan internacional manera UNICEF y Universidadnan na Hulanda, como tambe colaboracion den e aparato gubernamental mes manera polisnan di bario.
E impacto di esaki ta directamente riba bo. E ta directamente riba bienestar di nos muchanan. Centronan di cuido a hinca placa, tempo y energia pa logra cumpli cu e standardnan internacional pa centronan di cuido di mucha y awo Gerlien Croes a tir’e den bari manera un papel mas. Placa y confiansa di comunidad a wordo tira afo. Sin conta con tur e programanan, protocol, training y partnership cu Hulanda (Unicef) ta keda colga den aire.
Conclusion
Cera un departamento cu tanto balor strategico ta mustra un falta di seriedad di Minister Gerlien Croes pa un topico asina delicado: proteccion di mucha. E hecho cu e proyecto aki a cuminsa bou Gabinete Wever-Croes no por pisa mas cu e hecho cu nos muchanan merece tur proteccion y cu nos centro di cuidonan tambe merece e respet pa nan trabou y dedicacion. Pa finalisa, esaki ta mustra cu sra Croes ta yega tuma decision sin dialoga cu stakeholders, pasobra un decision cu asina hopi consecuencia negativo hamas lo por a conta cu un conseho positivo. Nos ta spera cu e por sali duna un splicacion duidelijk cu argumento pakico el a tuma e decision aki y no simplemente haci un post riba Facebook mane nada no a pasa!