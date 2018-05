Rocco Tjon (MEP): “Walradarnan lo eleva siguridad na nos fronteranan, “drone” no lo percura pa esaki”

Durante conferencia di prensa di MEP, sr. Rocco Tjon MBA, lider di fraccion di MEP a reacciona riba e topico di siguridad na nos fronteranan, specificamente e historia di e radarnan di Aruba y e importancia di e radarnan aki pa nos siguridad. Adicional a enfatisa e preocupacion pa locual ta e idea di e mandatario actual pa intensiva lasonan cu Marina Real. E preocupacion aki a conduci na mas cu 20 pregunta cu a wordo haci por escrito na e mandatario actual.

“WALRADARNAN” DI ARUBA

Na aña 2004 Aruba a haya su prome radar y su segundo radar na aña 2005. E ta un secreto publico cu Hulanda nunca no tawata un “voorstander” pa Aruba tin su propio radarnan. Manera ta conoci mantencion di ekiponan asina sofistica ta esencial. Sinembargo e gabinete di Mike Eman no a prolonga e contract di mantencion cu a vence na December 2009, net despues cu AVP a tuma mando. Mas condenabel cu e hecho cu no a prolonga e contract ta cu no a percura pa mantencion tuma luga. Hulanda den un carta fecha 8 di maart 2011 (kenmerk: 2011-2000074101) a dicidi, cu aprobacion di Mike Eman, (encarga cu Kustwacht) pa destrui e radarnan di Aruba debi cu supuestamente nan ta den mal estado. No ta mas cu logico cu nan ta den mal estado si deliberadamente no a percura pa mantencion tuma luga?

SEGURIDAD NA NOS FRONTERANAN

Como un persona cu a encabesa e team di aresto y e unidad di crimen organisa sr. Tjon sa di e balor agrega di e radarnan cu pais Aruba tawatin na nan disposicion. E radarnan aki tawata percura cu por a intercepta hopi boto cu na un manera ilegal tawata trata na drenta pais Aruba, segun sr. Tjon. Nos mester actua aworaki y lamentablemente no a scucha ainda plannan pa amplia e flota di nos polis maritimo y percura pa mas pronto posibel nos tin na nos disponibilidad bek nos mesun radar.

PROPOSICION Y PREGUNTA NA E MANDATARIO

Lider di fraccion di MEP, Sr. Rocco Tjon MBA, ta enfatisa cu simplemente intensiva lasonan cu Marina Real no lo yuda resolve e situacion actual. Mester de inmediato amplia e flota di polis maritimo y adkeri mas pronto posibel nos propio radar. Ademas cu e mariniernan Hulandes no ta domina nos idioma, no tin e “lokale kennis”, ta cuestiona tambe e “wettelijke grondslag” pa encarga Marina Real cu tareanan policial. Miho lo ta pa explora por ehempel posibilidad existente den cuadro di e “memorandum of understanding” cu Merca pa loke ta trata “technische bijstand” den husticia.

Insuficiente fondo no mag ta un excusa pa no por amplia e flota di polis maritimo de inmediato y adkiri nos propio radarnan. E mandatario actual durante e ultimo reunion publico a duna di conoce cu den e “criminaliteit bestrijdingsfonds” tin riba 3 miyon florin disponibel y cu lo uza parti di esaki entre otro pa busca “drones”. Mirando e hecho cu “drone” no lo aporta pa eleva e siguridad na nos fronteranan (operacionalmente prueba), cu siguridad na nos fronteranan ta e prioridad aworaki, por medio di preguntanan por escrito e lider di fraccion di MEP ta cuestiona e motibo pa busca “drones” aworaki.

Un sistema di radar ta genera informacion prome cu botonan yega Aruba (preventivo) y “drones” nan “flight time” ta limita y lo ta represivo. A base di un sistema di radar por traha “infornatie gestuurd” (preventivo), a base di “drones” no. P’esey ta urgi e minister actual pa percura pa mas pronto posibel busca Aruba su propio radar bou maneho di Cuerpo Policial y amplia e flota di polis maritimo.

