Ex-Codemsa ta den tapara pa bira e centro di husticia mas grandi riba nos isla. Un proyecto cu ta conta cu sosten di ful e cadena hudicial y cu ta un inversion necesario y importante. Ta bay nifica facilidadnan nobo y condicionnan di trabou moderno y nobo.
Durante un conferencia di prensa cu mi persona a duna dialuna 1 di september mi a elabora ampliamente riba tur e documentonan cu mi a duna Minister Dowers pa loke ta e proyecto aki. E documentonan ta encera: 1) Nota di Traspaso, 2) Landsverordening 2022 riba e proyecto di cual Dowers mes a aproba e tempo ey den parlamento, 3) Bouwaanvragen, 4) Plannan di diseño, 5) Programa di exigencia di cada departamento y unidad di Husticia. 6) Publicacion di e destaho mes.
Ful e proyecto aki ta wordo carga door di e departamentonan hudicial, nos propio personal di husticia a duna nan feedback y asina a percura cu e proyecto aki no ta di Rocco Tjon of di MEP so, pero di nan, di Aruba.
Asina mes, sabiendo tur esaki, Minister Dowers ta scoge pa para e proyecto. Dicon? Segun e paso e no a haya tur documento necesario y asina a gaña algun cos mas. Si e haci esaki, si e stop e proyecto, e mester para responsabel tambe pa e consencuencianan financiero riba e pueblo. Esaki door cu tin inversionnan haci caba door di APFA y nos por ta sigur cu esaki lo caba den corte e ora.
Pregunta cardinal ta keda, pakico en berdad sr. Dowers ta para e proyecto aki mirando cu e ta asina avansa y ta practicamente cla pa cuminsa ehecuta e plan? Interes di ken e ta mirando aki?