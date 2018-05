Rocco Tjon (MEP): “Trabao di un Parlamentario ta pa ta critico cu gobierno”

Sr. Rocco Tjon, lider di fraccion di MEP den Parlamento a bisa cu su trabao como miembro di Parlamento ta pa ta critico cu gobierno, pa asina drecha loke mester wordo drecha. Sr. Rocco Tjon a tuma nota cu durante e conferencia di prensa di MEP, a bin algun pregunta dilanti cu a ocasiona un conmocion, specialmente pa loke ta trata e asunto di radar y e lasonan cu Marina Real.

Segun Sr. Tjon, e comunicacion entre parlamento y e actual mandatario ta bon, y cu e titular di husticia semper ta dispuesto pa bin e reunionnan di e comision fiho di Asuntonan Hudicial pa elabora ariba su maneho, etc. Sinembargo durante e conferencia di prensa, a bin algun punto dilanti y algun pregunta cu nan a haci, door cu a tuma nota di cierto expresionnan cu a wordo haci den e diferente medionan di comunicacion. Un di nan, cu e lasonan di Marina Real lo wordo intensiva, unda cu tin plannan pa Marina Real patruya nos costanan. Ariba e ponencianan aki, nan a haci preguntanan y durante e conferencia di prensa nan a elabora ariba e puntonan aki. Mirando e importancia pa elabora ariba e siguridad di nos fronteranan, ta prudente pa inmediato pa busca e radar bek bou di maneho di pais Aruba. Asina lo eleva no solamente siguridad na nos fronteranan, pero tambe lo percura pa e siguridad pa esunnan cu ta haciendo e trabao nan nos fronteranan.

Pa loke ta e Wallradar, segun minister di Husticia, mr. Bikker, ta trahando pa cual Sr. Tjon, sin a bay den mucho detaye ya cu siguridad di Aruba ta na prome luga, na 2004 e prome radar a wordo instala na Aruba y na 2005, e di dos . Na 2009, ora cu a bin traspaso di mando, e gobierno di AVP no kier a sigui cu e radar aki. Esaki a conduci cu na 2010 – 2011, e decision a wordo tuma door di Hulanda y pais Aruba a tuma e decision di destrui e radar aki. Sr. Tjon a sigui bisa cu e sa e balor agrega cu e radarnan aki tabata tin pa combati criminalidad. Esaki ta un otro tipo di radar cu tin actualmente.

Por a tuma nota, cu parlamentario Sr. Howell tambe a bisa cu aworaki tin algun “blindspots” y cu lo mester percura pa dronenan bay asisti pa kita e problema aki. Sin embargo, ora ta trata di siguridad di nos fronteranan, tin un first line of defense y un second line of defense. E first line ta e radar. E ora lo por traha preventivo, lo por traha “informatie gestuurd” cu no solamente atrobe, ta eleve eficiencia, pero bayendo un tiki mas leu, e ta “kostenbesparend”.

En berdad ta paga hopi placa pa Kustwacht pa vigila nos costanan. Pero loke ta “rechtshandhaving” , cu ta importante ora di hiba e discusion di Marina Real of Cuerpo Policial, ora ta trata “rechtshandhaving” esaki ta un landsgelegenheid. Autonomia di husticia ta na pais Aruba. P’esey ora di wak e structura di Cuerpo Policial, tin un bijzondere politiediensten y bou di e capa aki, ta haya p.e. Maritiem Politie, ta haya Arrestatie Team cu ta e unidad mas miho getrain, mas miho ekipa y muy en particular pa atende cu casonan ora ta trata di handgranaat, etc.

Esaki ta un trayecto cu a cuminsa na 2013 y ainda e proceso ta canando. Pero e mesun desaroyo cu tin na Hulanda, ora na 2004 cu tabata tin e acto di terorismo na Den Haag, esey ta momento cu a cuminsa “school om” TB-ers pa nan bira AT-ers. For di eynan a nace e Dienst Speciale Interventie. Cu e dienst aki a cuminsa full e proceso aki na Aruba, for di 2013, cu a cumisna “school om” miembronan di Arrestatie Team. A cuminsa pa prome biaha pa duna nos mesun opleiding den Reino. Aruba tabata leading den esaki. E meta tabata pa schoolnan miembriom den un Rapid Response Team pa despues bira e Quick Reaction Force, cu ta e team mas miho ekipo, mas miho getrain y cu armanan mas pisa tambe.

Sr. Tjon a sigui bisa cu, ora ta trata Marina Real, tin e aspecto di Siguridad Publico. Ora ta papia di dos, tres, 400 shen hende yega Aruba na mes momento, e ora ta papia di Asunto di Siguridad Publico. Pero ora ta papia di patruya nos costanan, ta trata di e aspecto di “Rechtshandhaving” e ta keda un asunto di un asunto di Pais Aruba. Sr. Tjon ta contento cu lo bay institui di e “Kust Surveillance Team” y cu esaki lo consisti di profesionalnan di tur departamento di Husticia.

Na prome, e mester keda un asunto di pais Aruba bou guia y maneho di Husticia di Aruba y no di Marina Real. No ta un secreto cu tin hopi falta di personal di polis, pero e capacidad lo bin di diferente departamento y no di un solo departamento. E lo bira un joint venture, cu lo consisti di miemrbonan di Guarda Nos Costa, Douane, Inmigracion. Es decir, e capacidad lo bin di diferente departamentonan. Un bon laso cu Marina Real ta importante, den cuadro di asistencia tecnico, training, etc. Pero no mester lubida tur e problema tambe cu tabata tin na Hulanda, ora cu Mariniersnan a wordo manda pa Irak y Afghanistan, ora ta papia di un otro ambiente di violencia. si algo sosode, kico lo para di e personal aki.

Tin hopi mas aspecto cu ta bin acerca pa cual Sr. Rocco Tjon, lider di fraccion di MEP tur e preguntanan aki ta wordo haci pa asina haya un contesta for di e mandatario actual, encarga cu e cartera di husticia, Sr. mr. Andin Bikker.

Comments

comments