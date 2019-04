Rocco Tjon (MEP): Robert Candelaria mester stop di manipula y instiga pueblo

Nos a tuma nota di un articulo y video di sr. Candelaria den cual e ta splica cu solamente nan kier sa si tin un carta di embahada Hulandes den cual ta papia di “mensenhandel y mensensmokkel”. Despues cu nan ponencianan fofo a wordo desbarata por ripara cu nan tono a cambia.

ARTICULO

E ex Alto Inspector di Polis, Robert Candelaria (AVP) den su articulo ta papia cu un colega dimi lo ta posibelmente envolvi den traficacion di hende for di Santo Domingo. Si Robert Candelaria ta pensa esey e mester ta responsabel e ora pa acudi na Ministerio Publico. Sinembargo e no ta haci esey pasobra e sa masha bon cu e ta manipulando cu informacion pa probecho politico.

VIDEO

Como ex Alto Inspector di Polis, Robert Candelaria sa kico e articulo di “mensenhandel y mensensmokkel” ta ensera. Y pa e motibo ey e sa tambe cu bo no por papia di e acusacion aki. Sinembargo e ta scohe pa lesa solamente un parti di e articulo aki y no publica full e articulo den ley pa hende mes por lesa.

PA CONCLUI

Ta di lamenta cu Robert Candelaria tambe a scohe pa sigui e rumbo di manipulacion cu AVP ta conoci pe. Ta conseha Robert Candelaria pa scucha mi conferencia di prensa pa e educa su mes riba e materia. Y por ultimo kier recorda Robert Candelaria pa no haci apelacion na pueblo, manera el a haci na Cas di cultura, pa nan no sigui instruccion di polis.

