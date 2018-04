Rocco Tjon (MEP): “Reunionnan na Hulanda den cuadro di situacion financiero delicado”

Recien e lider di fraccion di MEP, Sr. R.Tjon, MBA y presidente di parlamento Sr. mr. J.Thijsen a efectua un biahe pa Hulanda. Motibo di e biahe aki tawata pa reuni cu parlamentarionan Hulandes, CFT y demas politiconan Hulandes riba e situacion financiero delicado di pais Aruba. A reuni entre otro cu presidente di 1e Kamer di Hulanda, Sra. Ankie Broekers-Knol, miembro di CAFT Sra. Sybilla Dekker, vice-presidente di Raad van State, Sr. prof. dr. J.P.H. Donner, presidente di e comision di asuntonan di Reino Sr. prof. dr. R. Ganzevoort y Sr. A. Pechtold.

NOTA

Den nomber di fraccion di MEP, Sr. Tjon y Sr. Thijsen a entrega un nota den cual ta splica e politiconan Hulandes e motibonan cu a conduci cu pais Aruba actualmente ta den un situacion financiero desastroso. Na un banda kier a informa e politiconan Hulandes oficialmente a traves di e nota aki e motibonan y di otro banda kier a splica e manera responsabel pa sanea e situacion financiero actual teniendo na cuenta cu e situacion social, economico y financiero. E nota aki ta publica riba e pagina www.roccotjon.com.

ENTREVISTA Sr. GRADUS (presidente CAFT)

A traves di diferente medionan di comunicacion nos a tuma nota di un entrevista cu e president actual di CAFT, Sr. Gradus, den cual e ta bisa cu e ta prefera pa mira futuro. Sinembargo manera a wordo vocifera caba na CAFT, nos ta di opinion cu bo futuro ta wordo determina door di bo pasado. Realidad ta cu e debe di pais Aruba a keda aumenta bou di supervision di CAFT. E ponencia di Sr. GRADUS, caminda e ta bisa cu nan ta supervisornan y ta pais Aruba mes mester a tuma decision y pasonan, tampoco den nos concepto no ta cuadra cu realidad. Y pa splica esaki bon y substanci’e cu hecho ta importante pa bay bek den pasado y no solamente wak futuro.

ORIGEN DI CAFT

Na aña 2014 Mike Eman a haya un Koninklijk Besluit door di “ondeugdelijkheid van bestuur” (KB. Jaargang 2014 nr. 20467). Specificamente un presupuesto cu proyeccionnan irealistico y un debe nacional cu ta keda aumenta rapidamente. Notabel ta cu por lesa e reaccion di gabinete Eman, caminda nan ta reconoce e situacion financiero alarmante. Despues di e KB aki riba 2 di mei 2015, Sr. Eman a firma un protocol cu Hulanda den cual a palabra pa institui CAFT traves di un ley, den cual nan (CAFT) a haya autoridad tambe pa interveni si acaso esaki ta necesario. Importante pa remarca ta cu CAFT a wordo institui pa yega na un presupuesto balansa y pa frena e aumento di e debe nacional.

CONSEHO CAFT

Den nan ultimo conseho CAFT entre otro ta urgi pa traves di ley reglamenta entre otro cu tur entrada adicional cu pais Aruba haya, e asina yama “meevallers” wordo aloca pa sanea e debe. Ademas tambe kier pa e gabinete actual logra e surplus, manera stipula den e ley actual dentro di 3 aña. Como fraccion di MEP, nos no lo bay di acuerdo cu e ponencia aki di CAFT pa dos motibo. Como pais autonomo, e ta keda nos prerogativo pa dicidi unda nos fondonan lo wordo aloca y pa kico nan ta wordo uza. Esaki lo impedibo pa inverti tambe ora oportunidad nan economico na bienestar di pais Aruba presenta. Ademas e no ta responsabel y mas ainda CAFT no tin credibilidad pa exigi esaki mirando cu nan mes ta coresponsabel pa e aumento astronomico di e debe nacional.

POSIBEL SOLUCIONNAN

Durante e biahe di trabou tambe a reuni cu TNO y PRIVA pa asina explora posibilidadnan pa establece e sector primario como un pilar economico. Esaki tawata un reunion hopi ameno caminda a presenta diferente “business cases” existente, den cual ta resulta cu lo por crea alrededor di 500 cupo di trabou den e sector aki, stimula e “kennis-economie”, y genera entradanan pa pais Aruba di alrededor di 75 miyon dollar pa aña. Lo enfoca pa reduci importacion y na mes momento cuminsa exporta fruta y berdura den nos region. Banda di e posibilidad aki, ta explorando demas posibilidadnan pa stimula nos economia y ta pa e motibo ey ta urgi CAFT y Hulanda pa brinda Aruba tempo.

Comments

comments