Coalicion ta faya barbaramente na transparencia. Si bo no tin nada pa sconde, dicon bo tin miedo pa contesta?
Diaranson awo Parlamento lo trata presupuesto supletorio, apesar cu mas di 400 pregunta di MEP a keda sin ningun respuesta. Esaki ta un falta di respet, no solamente pa Parlamento, pero pa pueblo henter.
Tur hende tin derecho pa sa con gobierno ta gasta placa di pueblo y kico nan ta haci realmente la atende cu diferente reto.
Responsabilidad politico ta cay directamente riba e dos lidernan di coalicion: Gerlien Croes (FUTURO) y Mike Eman (AVP). Nan no a mustra capacidad ni boluntad pa duna e informacion cu mester, y asina nan ta perhudica e proseso democratico.
Un presupuesto sin contesta riba preguntanan haci door di Parlamento, no ta un gobierno transparente y responsabel, pero mas bien un bofta den cara di parlamento y di e ciudadanonan.