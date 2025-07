Miembro di Parlamento, Tjon, ta señala cu Minister Wever na varios ocasion, den medionan di comunicacion y den Parlamento, a nenga cu tin subida di prijs pa loke ta entre otro combustibel. Sinembargo e ultimo rapport publica pa Banco Central di Aruba (BCA) ta indica cu 94% di consumidor ta spera cu prijs lo sigui subi y 83% ta bisa cu nan por cumpra menos cu nan placa compara cu seis luna pasa.

“E ta preocupa nos cu Minister Wever ta sigui bisa cu no tin aumento di prijs, no ta presenta su plan integral con e ta bay percura pa prijsnan baha, mientras cu pueblo ta sinti dia tras dia cu nan placa no ta yega”.

Minister Wever ta indica cu prijs no ta subi mientras e realidad pa nos tur ta otro! E realidad aki ta cu nos ta wordo confronta cu prijsnan mas halto ora nos yega supermercado, pomp di gasolin of ora nos mester paga otro gastonan diario.

E contradiccion entre e declaracionnan di Minister Wever y e cifranan obhetivo di Banco Central ta pone confiansa di pueblo bou presion. Parlamentario Tjon a manda 23 pregunta al respecto pa Minister Wever y ta spera di haya contesta dentro di dos siman manera e partido di Minister Wever a priminti.