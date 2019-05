Rocco Tjon (MEP): “Personanan kedando ilegal na Aruba no ta bin na remarke pa asilo”

E asunto di asilo politico, sigur ta e topico di dia durante e ultimo temponan aki mirando e situacion na nos pais bisiña, Venezuela. E cantidad di personanan cu ta yegando y kedando di manera ilegal na Aruba, ta alarmante. Esaki a yega un punto drastico, despues di cu hues comisario a laga e personanan cu a yega Aruba (rif) di manera ilegal, liber, despues cu nan a opta pa pidi asilo politico. Pa cu e situacion aki, nos redaccion di Masnoticia, a combersa cu Sr. Rocco Tjon, lider di fraccion di MEP, ariba e situacion aki.

Sr. Tjon a cuminsa bisa cu a el a tuma nota di e situacion aki den medionan di comunicacion. Ya pa basta luna caba tabata tin diferente reunionnan den parlamento, ariba e topico aki. E consecuencianan di e desaroyonan na Aruba, kico ta su conscuencianan pa Aruba.

Den e comision fiho di Parlamento, a reuni cu minister di Husticia, mr. Bikker a mustra cifranan, medidanan di maneho cu ta haciendo pa mitiga e situacion aki. Aruba ta mara na tratadonan internacional, cu ta bisa cu nan momento cu’n persona yega na nos frontera, e mester pidi asilo si e ta sinti cu e tin derecho ariba esaki.

Obviamente, e criterianan pa bin na remarke pa haya asilo, ta criterianan ancra, es decir, no ta asina no mas ta bin na remarke pa esaki. Ilegalnan cu ta den nos pais, cu awo ta bay haci un peticion pa esaki, no ta bin na remarke pa asilo. Controlnan di Guarda Nos Costa tambe lo sigui normalmente.

Personanan ilegal cu wordo deteni, si por wordo deporta, via paisnan manera Panama of Colombia. Un otro punto importante, gobierno a asigna un centro unda personanan cu haci peticion pa asilo, lo wordo aloha. Y den proceso di 8 dia nan lo haya notificacion si nan tin derecho ariba esaki of no. Y si no, nan lo wordo deporta mesora.

Te ainda niun peticion pa asilo no a wordo aproba.

Cada caso, ta para ariba su mes. Pa e peticion por wordo honra, tin criterianan specifico cu bo bida personal, cu p.e. ta wordo persigui door di estado. Pa e motibo aki, ta haci e peticion y loke a ripara cu mayoria di e personanan cu ta bin ta pa busca un miho porvenir.

Un persona cu bin pa busca un miho biba, un miho bida economico, no ta bin na remarke pa haya asilo.

Un tratado como pais, no por stop di acepta mas peticion. Si por tin ta un Landsbesluit, un LBHAM manera e ta wordo yama. Y esaki si lo wordo adapta door di e minister, awo cu ela ricibi e advies di Raad van Advies, ta un LBHAM data di 2009 y e minister di Husticia lo bay adapta esaki, pa e dwangbepaling di e LBHAM, pa asina por mitiga e desaroyo aki mas miho. Tabata palabranan di Sr. Rocco Tjon, lider di fraccion di MEP.

Comments

comments