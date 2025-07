E unico cos cu ta lamentabel den e caso aki ta cu sr. Dowers ta sigui gaña y tuma sindicato di polis haci. Na prome lugar ta asina cu ora a trata e proyecto aki, ancra den un ley, na Parlamento ya caba e detayes di e plan a wordo presenta.

GASTONAN Y RECURSONAN FINANCIERO

Pa wanta e gastonan practimamente igual diferente departamento cu ta paga huur aworaki di Husticia lo a muda pa bay ex-codemsa. Departamentonan manera Cuerpo Policial (Surveillance dienst, diferente afdelingen di recherche diensten, Inmigracion, Bureau City Inspector). Di e forma aki cu e mesun placa por ofrece e personal mas.

A LAGA FUL E PLAN ATRAS CU TUR DETAYES

Den mi overdrachtsdossier mi a laga tur detayes atras pa e loke ta trata e proyecto aki. Awe mi ta publica esaki tambe, pa tur hende por tuma nota con e Minister di Husticia actual ta sigui tuma tur hende haci. Si abo, Dowers, no kier pa e departamentonan muda, para pa bo decision y bisa esaki, pero stop di sconde tras di Gobierno anterior. Despues cu e ley a wordo aproba den Parlamento, a traha cu tur departamento cu mester muda. Un delegacion, cu participacion di Cuerpo Policial Aruba y APFA te hasta a biaha bay Hulanda pa wak facilidadnan na Hulanda, cu nos lo a bay introduci na ex-codemsa.

A LAGA “PLATTEGROND” ATRAS TAMBE

Te hasta a laga e “schets” / “inrichtingsplan” / “indeling” atras pa sr. Dowers. Esaki a ser logra despues di a reuni na masha hopi ocasion cu tur departamento.

KENDE TUR POR A DUNA DOWERS E INFORMACION

Pa e proyecto aki por a ser realisa sr. Dowers por a combersa cu diferente hende cu sa e detayes nan. Pasobra e no ta un proyecto cu nos a traha riba dje nos so. Directora y arcitecto di APFA, Korpschef sr. Arnhem, sra. Leddy van Loon di KPA, sr. Humphrey Koolman di KPA, sr. Robert Candelaria di KPA y actual consehero di sr. Mike Eman, Sr. Andrew Hoo di Inmigracion Aruba, sr. Adrick Croes di KPA, sra. Jeanette Richardson- Baars di KPA, sr. Roy Lacle di Bureau City Inspector, sr. Ronny Geerman y Nimrod Centeno di CEA.

DOWERS A CORTA DEN HUSTICIA NA MAART 2025

Durante tratamento di presupuesto 2025, riba Dowers su prome dia di trabou, e a corta den Husticia. Algo cu nos a trece pa dilanti caba na varios ocasion. Si aworaki Dowers ta bisa cu no tin placa, ta pasobra e mes a corta den Husticia. Pa colmo e ta un argumento invalido, paso e proyecto no lo keda cla mas e aña aki, pues por scoge pa presupuesta e sumanan necesario na 2026.

PA CONCLUI

Den e potretnan adhunto por wak un parti di e bijlage cu mi a laga atras pa sr. Dowers. Por lesa riba e di dos potret ful abou cu tur informacion a ser laga atras pa su persona.

Mi ta lamenta e falta di seriedad, e sed pa vengansa y e falta di respet pa e departamentonan Hudicial. Sr. Dowers no mester culpa Sindicato di Polis, sr. Dowers mester cuminsa traha y reuni cu su hefenan di departamento (korpschef) y stop di purba core cu tur hende cu no ta cay na su agrado. Su unico logro te aworaki ta hinca nos companianan di utilidad den problema pa motibo di su propio frustracion y sed di vengansa.