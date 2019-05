Rocco Tjon (MEP): Necesidad pa un instituto coreccional nobo ta grandi

Un instituto coreccional den e cadena hudicial tin un rol importante pa combati criminalidad. Atraves di programanan cu brinda detenido por percura pa ora nan sali nan no comete e mesun actonan. Obviamente esaki ta rekeri accion integral cu un bon programa educativo cual ta enfoca riba siña e detenido un ofishi y mehora su abilidadnan social. Na mes momento mester percura tambe pa un bon coneccion cu departamento di labor, pa asina e detenido tin un oportunidad pa haya trabou y no tin necesidad pa comete kizas un fout atrobe.

UN INSTITUTO CORECCIONAL DURADERO

Pa logra locual a wordo describi anteriormente un instituto coreccional duradero ta necesario. Un instituto como tal ta percura pa ta compliant cu tur aspecto cu e ta wordo “geaudit” riba dje, manera entre otro; infrastructura, cuido medico y educativo pa detenido y hygiena.

Nos instituto coreccional actual no ta compliant cu e normanan internacional. Na mes momento e necesidad pa un instituto nobo ta necesario mirando tambe desaroyo den nos region caminda e hecho si e facilidadnan di detencion ta viola derechonan humano si of no. No obstante nos opinion personal si bo ta pro of contra bon facilidadnan di detencion. E realidad ta si como pais bo no ta “compliant” cu normanan internacional e por tin consecuencia pa nos pais.

PREGUNTA POR ESCRITO NA MINISTER

Algun siman pasa Minister di Husticia a entrega un carta na Parlamento den cual e ta expresa cu e kier sondea riba mercado si tin interes pa construi un insituto nobo. Un asina yama “request for expression of interest”. Esaki sigur lo ta un paso significativo pa logra yega na un instituto nobo. Adicional a presenta diferente metodonan pa financia e construccion, pa keda dentro di nos cuadro financiero.

Den cuadro di esaki a haci diferente pregunta na minister.

Minister por indica con largo e proceso lo dura?

Ki tempo lo inicia e proceso?

Por duna Parlamento un proyeccion di e gastonan envolvi y un proyeccion di cual gastonan lo no tey mas unabes nos conoce un instituto nobo?

PA CONCLUI

Sigur nos lo sostene e direccion aki cu Gabinete Wever-Croes kier encamina mirando e rol importante cu un instituto asina por brinda tambe pa mitiga y surpasa e retonan social. Diaranson benidero a convoca un reunion cu minister di Husticia pa asina delibera con por logra inicia e proceso mas liher posibel.

