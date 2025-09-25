E desicion di Minister Gerlien Croes pa cera Departamento di Mucha y Hoben (DMH) a causa hopi indignacion den sector social y entre mayornan. Profesionalnan cu a dedica añanan di trabou pa formalisa DMH ta bisa cu nan ta sinti cu tur nan esfuerso a wordo benta afor.
MAYORNAN Y PROFESIONALNAN INDIGNA CU GERLIEN CROES
Profesionalnan den veld ta sinti demotiva y traiciona. Nan ta bisa cu e paso aki ta mustra falta di seriedad y liderazgo pa un tema asina importante. Nos a manda 45 pregunta na minister despues cu nos a wordo acerca pa hopi mayor y profesionalnan preocupa y indigna.
45 PREGUNTA NA MINISTER
E 45 preguntanan ta puntra e Minister pa brinda transparencia, comparti analisis di e impacto di su desicion riba nos muchanan, legalidad di su desicion y e impacto cu e desicion aki tin den cuadro di colaboracion internacional. Tambe nos lo desea di wak tur e consehonan cu Minister a ricibi al respecto.