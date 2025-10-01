Un di e topiconan cu tambe a keda trata den Eerste kamer na Hulanda ta e situacion geopolitico cu tin rond mundo. Parlamentario Rocco Tjon ta indica cu delegacion di Aruba a solicita pa por atende e situacionnan geopolitico cu tin rond di e islanan den Caribe. E presentacionnan cu a keda duna den sala tabata hopi interesante, pero e tabata hopi enfoca pa e parti Europeo y e link loke ta trata specificamente Aruba y e otro islanan den Caribe riba e situacion di Venezuela cu Merca no a bisa mucho den e presentacion, pero den comision cera e delegacionnan di islanan CAS a haci diferente preguntanan riba e parti aki.

Un di e puntonan cu a sali padilanti na momento cu delegacion di Hulanda a haci pregunta cu si tabatin un presentacion di defensa a duna splicacion lo e islanan di Aruba, Corsou y St Maarten lo ta hopi mas na altura di e pasonan concreto cu ta tumando pa fortifica e instancianan den nos region.

Parlamentario Rocco Tjon ta indica cu algun aña pasa caba den e vierlandenoverleg riba e tereno di husticia y a acorda pa amplia e presencia di kustwacht den nos areanan y esaki sigur lo yuda cu siguridad den nos region.

E peticion cu a Sali padilanti di tur e 4 pais nan ta pa cu e siguiente IPKO pa tin un presentacion di defensa riba e geopolitica principalmente riba e situacion entre Venezuela y Merca pa cu proteccion di e islanan den Caribe. Tambe a haci peticion na coleganan Hulandes pa nan haci cierto preguntanan specifico na minister di defensa y e parlamentarionan Hulandes a indica cu nan lo bay haci e preguntanan specifico na e minister di Husticia y asina e islanan CAS lo haya mas informacion specifico y pa asina keda informa di diferente scenarionan cu mester tene cuenta cu ne mirando e situacion cu tin na e momentonan aki entre Venezuela y Merca.