Rocco Tjon (MEP): “Celebrando ‘police week’ conmemorando Tino Ruiz.

Understand, our police officers put their lives on the line for us every single day. They’ve got a tough job to do to maintain public safety and hold accountable those who break the law.

– Barack Obama

Riba 15 di mei nos ta celebra y duna homenahe na agentenan policial cu diariamente ta riesga nan bida pa asina percura pa seguridad den nos comunidad. Esaki ta un iniciativa di Presidente Kennedy, cu a proclama na 1962, 15 di mei como “Peace Officers Memorial Day” y e siman cu e dia special aki ta cay aden, como “Police Week”. Mundialmente ta celebra e siman aki, incluyendo Aruba.

Ta importante pa para keto y reflexiona riba e sacrificionan y responsabilidad cu e gran personanan aki ta tuma riba nan mes, cu ta dicidi di proteha nos pais, cu ta pone nan mes den posicionnan vulnerabel, y cu tur dia ta lanta y bisti nan uniform pa asina sirbi nos pueblo. Orguyosamente mi a forma parti di e famia di nos Cuerpo Policial y mi sa cu e trabou di e agentenan policial no ta un tarea facil, pero uno sigur hopi respeta y admira.

E aña aki “Police Week” tin un balor sentimental mas grandi. E grupo di agentenan policial Arubano, representando Aruba na Merca, lo recorda nos amigo cu a bay laga nos aña pasa, Tino Ruiz. Tino a perde su bida sirbiendo su pais. Esaki ta e realidad amargo di e riesgo di e trabou noble aki.

Tino Ruiz a bira un simbolo pa Cuerpo Policial. P’esey e mocion pa traha un herdenkingsmonument, den un parke recreacional pa personanan cu ta traha den husticia, ta uno cu seguramente mi lo percura pa bira un realidad.

Mi kier segura tur agentenan policial, cu gran sertitud, cu boso trabou ta wordo grandemente aprecia y cu nos ta orguyoso di tin boso protehando nos dushi isla.

Comments

comments