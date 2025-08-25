Riba 28 di januari 2025 (MR-besluit y kenmerk BE-03/25), Conseho di Minister anterior a tuma un desicion pa “scheld kwijt” e sumanan cu algun persona cu tin un limitacion tabata tin mester di paga, segun carta cu Directie Sociale Zaken tawata manda nan.

E desicion aki a wordo tuma hopi luna pasa, y Minister Wyatt-Ras, despues di a haci hopi pregunta al respecto a informa nos awe cu e lo sigui ehecuta e desicion di januari 2025.

Esaki ta nifica cu personanan cu tin un limitacion, cu tabata wordo poni bou un presion innecesario, por ta trankil cu nan NO tin mester di paga e sumanan menciona den e cartanan cu nan a y ta ricibi.

E paso aki ta importante y no solamente ta cumpli cu un desicion ya tuma na januari, sino tambe ta mustra respet y proteccion pa un grupo di ciudadano cu merece atencion special den nos comunidad.