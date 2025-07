Miembro di Parlamento Rocco Tjon a reuni cu grupo di Haitiano, biba na Aruba, y a haci pregunta oficial na Minister Dowers tocante e dificultadnan cu e comunidad Haïtiano na Aruba ta enfrenta tur dia. E dificultadnan aki ta relaciona cu haya permiso di estadia, y tambe pa por invita nan famia pa bin pasa un rato na Aruba pa vakantie of bishita. Nos tin hopi aprecio pa e coninidad Haïtiano cu ta traha duro den diferente sector na Aruba pa hiba e pida baranca aki dilanti. Nan ta duna aporte na nos economia y nan merece un trato humano y husto.

Hopi Haïtiano no ta haya contesta riba nan peticion na DIMAS, y hopi biaha ta wordo pidi documentonan cu no ta facil pa haña. Esaki ta pasa pa motibo cu e situacion den Haïti ta hopi difícil, pero asina mes si logra haya tur documento, no ta haya contesta di Dimas. Esaki ta pone hopi famia den tristesa, stres y decepcion.

No ta husto pa hende cu ta biba y traha legalmente na Aruba, no por laga nan sernan keri, manera un mama, tata of yui bishita nan.

Mi a pidi claridad na sr. Dowers riba e situacion actual y kier sa cua medidanan concreto ta ser tuma pa yuda e comunidad Haïtiano den e lucha aki.