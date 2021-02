Rocco Tjon: Masterplan “repositioning our sails”

Na momento cu Aruba a wordo confronta cu e pandemia mesora a institui un comishon di recuperacion. Pa por sali mas liher y fuerte for di e crisis actual, y pa no reinventa e wiel, e plan “repositioning our sails” a conoce participacion di 150 hoben profesional y 17 “task-force”. Ta importante pa bisa cu a evalua rapportnan existente y estudionan existente, revalida esakinan, atraves di entre otro interview y combersacionnan cu “stakeholders” y tambe dos encuesta nacional digital.

Esaki a conduci na un masterplan titula “repositioning our sails”. Ta trata akinan di un plan structural pa termino largo pero cu beneficio pa Aruba riba termino cortico.

PRIORIDAD SEÑALA DEN E MASTERPLAN

Locual tin prioridad ta pa establece un fundeshi cu condicionnan faborabel pa nos economia riba termino largo, pero na mesun momento condicionnan pa logra beneficionan riba termino cortico. Pa logra esaki a trece pa dilanti cu mester introduci un cuadro di maneho cual lo haci Aruba atractivo pa atrae inversionnan grandi, manera ta e caso aworaki por ehempel cu Eagle LNG.

RETONAN DI MAS GRANDI

Obviamente e comishon di profeshonalnan a señala e retonan di mas grandi cu ta empidi pa crea e condicionnan faborabel. Y e retonan aki ta den ambos e sector publico como e sector priva. Kiermen cu ta bay tin mester di ambos sector, trahando hunto, pa por logra sali mas liher y fuerte for di e pandemia aki.

SECTOR PUBLICO

Pa loke ta trata sector publico, locual a wordo señala ta cu procesonan, leynan y organisacionnan ta mucho anticua. Banda di esey tambe hopi biaha decisionnan no ta wordo tuma a base di data actual. Esaki ta trece cune cu e procesonan ta costoso, ineficiente y cu un “output” marginal. Pa e motibo aki Gabinete Wever-Croes a introduci un cambio fundamental caminda presupuesto di Aruba ta wordo mara na e “sustainable development goals” y tambe a inicia cu e proyecto di E-government cual lo haci procesonan gubernamental mas efficiente.

SECTOR PRIVA

Condicionnan no faborabel pa loke ta comercio ta locual a wordo señala caminda mester busca un balanse entre “ease of doing business” y “cost of doing business”.

Un sistema fiscal compleho cu restricionnan financiero cu no ta duna empuhe na comerciantenan chikito y medio grandi. Pa e motibo aki Gabinete Wever-Croes recien a introduci un “alivio fiscal” pa negoshinan chikito y ta trahando riba un reforma fiscal cual lo conduci na un sistema mas simpel y husto.

PA CONCLUI

Gabinete Wever-Croes ta trahando riba ehecucion di tur e recomendacionnan aki. E simannan nos dilanti lo mi elabora riba diferente aspecto di e plan di recuperacion pa asina pueblo por ta mas mihor informa di esaki. E plan ta obtenibel na www.repositioningoursails.com

