Rocco Tjon: Kizas sr. Knops a lubida cu a pidi Hulanda ayudo pa PRESTAMO na mihor interes na 2018 y 2019, pero Hulanda a bisa NO

Kizas sr. Knops a lubida cu Aruba a paga 220 miyon florin na interes na 2018. Y cu Aruba a paga 232 miyon florin na interes na 2019. Un total di 452 miyon florin den 2 aña na interes so.

Kizas sr. Knops a lubida cu a pidi Hulanda ayudo pa PRESTAMO na mihor interes na 2018 y 2019, pero Hulanda a bisa NO y a ancra esaki hasta den Protocol. NO POR te ora Aruba cumpli cu cierto condicionnan y sr. Knops a forza Aruba bay mercado internacional pa un % mas halto.

Kizas sr. Knops a lubida cu 452 miyon florin aki na interes, pa paga debe di Gobierno anterior, a wordo aproba door di e Gobierno di sr. Knops mes. Esaki no a hisa nos debe? sr. Knops e tempo ey no a pensa cuanto nan por a yuda Aruba cu un prestamo na mihor interes? sr. Knops no a tene cuenta cu Aruba su debe nacional e tempo ey?

Ayera sr. Knops a tene un conferencia di prensa y no por a argumenta nada, y pa e motibo ey awe e ta manda un comunicado di prensa tambe. Den e comunicado sr. Knops ta bisa cu Aruba mester a papia cu nan y no over di nan. sr. Knops ta tilda nos di haci algo cu e mes ta bira haci. A bira tempo pa sr. Knops mustra madures politico, stop un rato cu su campaña politico, y dialoga manera hende grandi.

