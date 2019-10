Rocco Tjon : Jonathan Busby a laga Aruba su nomber resona mundialmente.

Awe hunto cu colega Endy Croes, den nomber tambe di Minister di Turismo sr. Dangui Oduber y Minister President sra. Evelyn Wever-Croes, nos a ricibi Jonathan Busby, cu a regresa Aruba despues di a competi na Doha, Qatar den IAAF world championships.

VIDEO DI E CAREDA NA DOHA, QATAR

Jonathan mes a conta nos con den e ultimo 300 meter di su careda ela sinti cu su pianan tawata nenga. Dokter a splic’e despues cu e tawata deshydrata. Manera ta conoci e video den cual bo ta wak con Jonathan ta wordo yuda door di un otro competidor a bira viral. Y tin mas di 3 miyon views.

MI NO LO A GIVE UP

Den un entrevista cu e tawatin na Doha, Qatar Jonathan a haya e pregunta kico e lo a haci si e no a haya ayudo. Su contesta: “lo mi a haya un manera pa cruza e finish line. Quiting was never an option”.

PA CONCLUI

E humildad cu Jonathan a mustra na su yegada y e aprecio grandi cu e tawatin pa tur cu a bin ricibi’e ta di admira. Nos ta hopi orguyoso dibo Jonathan, Aruba ta orguyoso dibo, y bo actitud y dedicashon desplega ta un ehempel pa nos tur.

Comments

comments