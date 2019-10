Rocco Tjon: Invitacion pa un debate cu Candelaria (AVP) riba caso “Avestruz” a wordo haci

Nos ta lamenta profundamente cu sospechosonan den e caso aki ta trata na atacha credibilidad di e cadena Hudicial. Den nan mechanismo di defensa nan ta trata na crea e percepcion cu akinan lo ta trata di persecucion politico. Esaki sigur no ta berdad y ta lamentabel cu e ex-minister di Husticia, Arthur Dowers no ta sali para pa e cadena hudicial cu tanto e a gaba, e cadena cual e tawata encarga cune pa 8 aña, y splica esaki. Enbes di informa y educa e ta scohe pa a la estilo “avestruz” haci manera nada no a pasa.

PROCESO HUDICIAL PA CU CASONAN SENSITIVO Y DI CORUPCION

Ta asina cu ora ta trata casonan manera “avestruz” semper prome cu e investigacion cuminsa tin un comishon di Husticia cu ta valida tur informacion. Nan ta dicidi si den nan opinion tin un base legal y si tin un sospecho contra personanan envolvi pa por cuminsa investiga. Pa nan por cuminsa e investigacion ya caba mester tin tur permiso, entre otro di Huez comisario tambe pa e diferente metodonan cu por wordo uza. Es decir prome cu e investigacion inicia ya caba tin cierto evaluacion ta tuma lugar door di organonan imparcial den Husticia. Kiermen nunca un politico por influencia esaki.

E comishon aki, depende di e caso ta scohe cual departamento ta wordo encarga cu e investigacion. Den e caso “Avestruz” nos por a tuma nota cu “landsrecherche”, cuerpo policial, R.S.T. y otro funcionarionan Hulandes ta encarga cu e investigacion. Esaki un biaha mas ta dunabo un indicacion di e seriedad di e caso y e ta bolbe indicabo cu e caso aki no por tin di haber cu persecucion politico. Hulanda no lo duna autorizacion pa nan investigadornan yuda den un supuesto caso di persecucion politico.

PA CONCLUI

Manera e relato di prensa di Ministerio Publico ta splica, akinan ta trata di un investigacion penal di hechonan castigabel cometi den otorgamento di tereno for di aña 2009 te cu 2017. Nos ta spera cu Robert Candelaria (AVP) acepta e invitacion pa un debate riba e proceso hudicial ora ta trata e tipo di casonan aki. Nos ta hay’e importante pa no atacha e credibilidad di nos aparato hudicial manera AVP ta purba haci aworaki. E debate aki lo ta netamente riba proceduranan hudicial y no riba contenido di e caso of e acusacionnan en cuestion.

