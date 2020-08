Rocco Tjon: Hulanda no ta respeta e aparato Hudicial di Aruba

Hamas lo acepta condicionnan di Hulanda pa loke ta sosten di likidez. E colegio di supervision financiero (CAFT), den nan carta di 24 di juni 2020 (CFT 202000079) a bay di acuerdo pa Aruba haya e sosten di likidez necesario. Sinembargo despues di e aprobacion aki sr. Knops a bin cu condicionnan adicional cu no tin nada di haber cu recuperacion economico y finanzas duradero, condicionanan cu ta contra nos estado di derecho y simplemente nos no lo acepta esaki!

CONDICIONNAN CU TA REGARDA HUSTICIA

Hulanda ta impone condicionnan bou e pretexto cu esaki ta necesario pa den futuro por recupera, si en caso un otro crisis presenta. Sinembargo e condicionnan cu ta regarda Husticia no tin nada di haber y no tin ningun relacion cu nos economia of finanzas publico.

Hulanda kier pa polisnan Hulandes por bin Aruba y genera tur informacion y comparti esaki cu Hulanda sin cu nan mester responsabilisa nan mes na e autoridadnan na Aruba, manera por ehempel Cuerpo Policial. Esaki lo conduci na e situacion cu Gobierno, Minister di Husticia, ta politicamente responsabel pero no tin ningun tipo di control, atraves di Cuerpo Policial, riba locual ta sosode na Aruba. E condicion aki ta duna Hulanda e autoridad pa tin acceso na tur informacion di Aruba, pero Aruba si no tin acceso na tur informacion na Hulanda. Mundo pa robes!

AUTORIDAD INCONDICIONAL PA HULANDA

Hulanda tambe kier pa polisnan Hulandes por haya tur autoridad na Aruba sin mester hustifica nan presencia na autoridadnan local. Un estilo di polis federal. Pero atrobe e mesun autoridad aki no ta conta pa polisnan di Aruba, si nan mester di informacion for di Hulanda, pa por ehempel un organizacion criminal Hulandes, cu ta opera tambe den Caribe. E condicion aki lo nifica tambe cu tur prioridad pa loke ta combati criminalidad lo wordo stipula door di Hulanda. E condicion aki tambe ta empugna cu nos leynan nacional, den cual ta stipula claramente cu mester haci uzo di un “rechtshulpverzoek” pa esaki. Nos mester compronde cu di e forma aki semper e prioridad y interes Arubiano semper lo ta inferior na e interes interinsular.

DESAROYO APARATO HUDICIAL

No ta di un dia pa otro e aparato Hudicial di Aruba a logra haya reconocimento internacional pa diferente casonan cu nan a investiga. Esaki ta danki na e dedicacion di esunnan cu ta labora den Husticia y na e decisionnan cu a wordo tuma for di añanan 2000. Cuerpo Policial, Landsrecherche y VDA (djis pa menciona algun departamento) a inverti den nan personal pa por a percura cu awendia nos tin un aparato hudicial cu ta cumpli cu rekisitonan internacional. Y esaki sin inversionnan real di Hulanda. Al contrario, di propio experiencia mi por bisa, cu hopi peticion di parti Aruba semper a wordo nenga door di Hulanda. Pues ami hamas lo permiti pa Hulanda maluza e pandemia aki pa perhudica pais Aruba.

PA CONCLUI

Mi ta spera cu Minister di Husticia, sr. Bikker, tambe sa di sali y vocifera su preocupacion riba e topico aki. Algun luna atras a yega na palabracion cu Hulanda riba e topico aki. Caminda Parlamento a reuni cu full e top di Husticia, incluso e Director di polis Hulandes. Sinembargo aworaki Hulanda kier maluza e pandemia pa bin bek riba e palabracionnan ya caba haci, y asina reconkista un pais autonomo.

Mi por solamente conclui cu e proceder di Hulanda durante e pandemia aki ta falta di transparencia. Kier impone condicionnan bou menaza y sin representacion di Aruba. Kier introduccion di un entidad Hulandes cu autoridad desproporcional caminda nos no por ni apela un decision cu nan tuma contra e pueblo aki. Y tur esaki sin un fecha cu nos lo por sali afor di dje. Hamas lo mi por biba cu esaki y si Hulanda ta haya necesario pa supuestamente salvaguardia interes di e pueblo Arubiano, nan impone esaki, pero ami no lo bay di acuerdo cu esaki boluntariamente!

Comments

comments