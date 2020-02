Rocco Tjon: Gabinete Eman no tawata contesta Algemene Reken Kamer (ARA) y a viola ley

Siman pasa Parlamento a cuminsa trata e rapport di Algemene Reken Kamer titula “Bo Aruba”. Esaki ta un investigacion haci riba proyectonan ehecuta entre 2010 te cu 2017 di un suma total di 1600 miyon florin.

E hayazgonan di e rapport ta hopi preocupante. ARA a señala cu ehecucion di e proyectonan bou gabinete Eman tawata falta di transparencia, no tawata tin planificacion, no tawata tin fondo y un plan di mantencion, y cu gabinete Eman a viola nos leynan di comptabilidad.

FALTA DI TRANSPARENCIA

Den e rapport di ARA por lesa cu na 4 diferente ocasion a pidi gabinete Eman pa duna informacion y reacciona riba e rapport aki. Pa ta exacto ARA a duna e rapport aki na gabinete Eman na comienso di 2017 y riba 21 di februari 2017, 14 di maart 2017, 28 di maart 2017 y 7 di juni 2017 a pidi pa un reaccion. Sinembargo nunca nan a haya un reacion di Gabinete Eman.

VIOLACION DI LEYNAN

Por lesa den e rapport di ARA cu gabinete Eman a scohe pa no laga tur destahonan, pa e diferente proyectonan, cana segun leynan vigente. Ora cu a desvia di articulo 26 di nos ley di comptabilidad no a ancra esaki y motiva e decision den un decreto ministerial. Pues a actua contra di ley. Na mes momento ARA ta señala cu no tin “projectdossiers” pa loke ta e proyectonan cu ta wordo financia door di gabinete Eman.

PROYECTO DI TRAM

Pa splica e falta di transparencia y violacion di leynan nos lo ilustra esaki atraves di e proyecto di tram. Den e proyecto di tram, un proyecto cu a costa 44.4 miyon florin, por ehempel gabinete Eman a escohe pa 7 di e 14 “deelprojecten” no cana segun un destaho publico. E siguiente proyectonan tur a wordo duna sin cu tawata tin un destaho publico: 1. Compra di tramrails 2. Pone e trambaan den Oranjestad 3. “Verharding” di e trambaan 4. Compra di streetcar 5. Renovacion mainstreet Oranjestad 6. Diferente trabou relaciona cu e trambaan 7. “Verfraaing” Havenstraat. Dentro di demas proyectonan a actua similar of pio!

FALTA DI PLANIFICACION Y MANTENCION

ARA ta sigui pa señala cu no tawata tin ningun plan di ehecucion, plan di planificacion of plan di mantencion. Fondo no a wordo aloca pa mantencion pues no por papia di proyectonan duradero. Por lesa den e rapport cu gabinete Eman tawata hustifica nan mes door di bisa cu mantencion ta responsabilidad di e ciudadano. Literalmente tin scirbi: ” De regering stelt hierbij dat de bewoners van deze wijken zelf de aangebrachte infrastructuur zullen onderhouden.

PA CONCLUI

Partidonan di coalicion lo entrega dos mocion den cual ta urgi gobierno pa ancra e recomendacionnan di ARA den procedura y leynan, pa asina e tipo di actonan cu a sosode bou gabinete Eman, hamas por ripiti. Y na otro banda lo urgi gobierno pa trece mas claridad riba e hayazgo di ARA pa loke ta e proyectonan den cual gabinete Eman a actua contra ley.

