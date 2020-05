Rocco Tjon: Fiansa na Hulanda no por bay a costo di nos autonomia

Diamars merdia nos tawatin un reunion informativo cu Minister di Finanzas, Economia y Cultura. Decision di Gobierno di Reino riba yudanza financiero tawata e topico di agenda. Presidente di Parlamento, sr. Thijsen, por cierto lo yama un reunion publico tambe otro siman riba e topico aki.

AUTONOMIA DI E PAISNAN

Na prome lugar ta importante pa vocifera cu nos no ta di acuerdo cu e ponencia di sr. Knops cu Aruba no por carga nan propio autonomia. Sr. Knops mester compronde cu e constelacion di estado di e tres paisnan Caribense den Reino ta completamente diferente. Aruba nunca a haya placa di Hulanda of a fia placa di Hulanda. Al contrario Arubianonan a paga pa haya nos autonomia.

Gabinete Nelson Oduber a laga un situacion financiero saludabel atras na 2009 (debt to gdp 49%).Ta na 2014 e maneho financiero tawata malo cu a percura pa nos cay bou di supervision financiero na 2015. For di 2018 e maneho financiero di Gabinete Wever-Croes a percura pa na 2019 caba tawatin un surplus y 2020, si no tawata pa e crisis di COVID pais Aruba lo tawata tin un surplus di 46 miyon florin. Transforma un deficit di 444 miyon florin den un surplus. Pues e ponencia di e secretario di estado Knops cu for di hopi tempo tawata bisto cu Aruba no por carga su autonomia ta eroneo y falso.

CONDICIONNAN DI FIANZA

For di fin di maart 2020, Gabinete Wever-Croes y Parlamento, a anuncia cu lo mester tuma medidanan pa brinda alivio na esunnan mas perhudica door di e crisis. Den cuadro di esey e rebahonan salarial a wordo anuncia door di Gabinete Wever-Croes y parlamento, prome cu Gobierno di Reino a fiha un posicion riba esaki. Motibo ta cu Gobierno ta serio y ta asumi nan responsabilidad, na bienestar general di Aruba.

Aruba ta keda un estado di derecho y conoce su ciclo di presupuesto. Ta durante tratamento di presupuesto 2021, a base di calculacion, desaroyo economico y finanzas publico, lo tuma desicion si mester prolonga e rebaho di salario y kico e suma mester ta. Punto di salida ta keda presupuestonan realistico y desicionnan politico a base di cifranan realistico.

ENTIDAD NOBO PA CONTROLA

Un di e exigencianan di Hulanda ta pa bin cu un departamento nobo cu lo maneha recursonan financiero cu Aruba ta fia serca Hulanda. Pues nos ta paga pa haya e placa necesario y na mes momento Hulanda ta dicidi riba e fondonan aki. Constitucionalmente esaki no por y nos no lo acepta esaki tampoco. Ta hopi importante pa Hulanda no maluza e situacion actual. E situacion di e paisnan ta diferente qua constelacion huridico pero tambe pa loke ta e situacion financiero.

PA CONCLUI

Hecho ta cu si pais Aruba su situacion financiero tawata saludabel e impacto di COVID-19 por a wordo mitiga. Pero esey no ta kita afor cu Gabinete Wever-Croes a maneha Aruba su finanzas bon for di 2018 y a cumpli cu palabracionnan haci cu Hulanda. Pues no lo acepta cu e situacon actual ta wordo maluza door di Hulanda pa touch cu nos autonomia. Ley ta conta pa Hulanda tambe!

Comments

comments