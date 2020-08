Rocco Tjon: Confidencialidad di informacion mester wordo garantisa!

Durante fin di siman nos por a tuma nota den prensa cu informacion di pashentnan contagia cu COVID ta circula rond. E situacion aki ta hopi preocupante pa e motibo cu cada ciudadano tin derecho riba privacidad. Di otro banda tambe pasobra durante di un crisis tin procedura, regla y ley cu mester wordo sigui pa asina entre otro evita cu informacion confidencial por circula rond.

PREGUNTANAN POR ESCRITO Dialuna mainta mes ora a manda 21 pregunta pa e mandatario en cuestion, sr. BEc D. Oduber, pa asina por haya aclareacion riba e sucedido. E preguntanan ta toca e parti informacion, specificamente ki informacion ta wordo registra, ken tin acceso na e informacion aki y con ta garantisa cu e informacion aki ta bon protehi. Di otro banda tin diferente pregunta a wordo haci riba e parti di comunicacion y si e crisisteam ta traha a base di protocolnan. Ta sumamente importante pa esaki no ripiti.

PARTICIPACION DEN CUMBRENAN POLITICO

Mi ta di opinion cu como director bo semper mester percura pa no wordo involucra den politica. No pone bo mes den e posicion ey. P’esey participacion den un cumbre politico, siendo bo ta forma parti di e team cu ta maneha e crisis, segun mi no ta na su lugar. No obstante cua partido politico organisa un cumbre riba un tema cu bo mes ta traha den e team pa combati’e. Y sigur no si e partido politico ey publicamente a critica e trabou di e team di crisis, cual bo mes ta forma parti di dje, cu ta maneha e pandemia. P’esey tin diferente pregunta a wordo dirigi na Minister Oduber pa sa si esaki ta cuadra den su maneho y si e mes a duna autorisacion pa cu esaki.

PA CONCLUI

Fraccion di MEP lo keda en espera di e contestanan por escrito di Minister. Nos a tuma nota den prensa cu Minister a indica cu ya caba tin denuncia a wordo entrega, cual nos ta haya un bon prome paso. Diahuebs awor ora cu crisiteam bin duna un “update” na Parlamento durante di un reunion publico (bijeenkomst) lo sigui elabora riba e parti aki cu Minister Oduber.

