Rocco Tjon: Awor e colornan real di CAFT ta sali

Cu asombro nos a tuma nota di un carta cu CAFT, sr. Gradus, a dirgi na Gobierno di Aruba. Den e carta aki nan ta señala di no lo reuni cu gobierno fin di luna pa e motibo cu e amienda di Parlamento a cambia e posicion di CAFT fundamental.

TRABOU DI CAFT

E trabounan cu CAFT mester haci ta brinda conseho pa Aruba por yega na finanzas solido. Esaki por wak bek entre otro den e presentacion cu CAFT mes a duna entre otro na Universidad di Aruba. E cambionan haci atraves di e amienda no a cambia nada na e funcionamento y of e tareanan di CAFT.

Pa loke ta nos ratingnan internacional, manera CAFT mes a duna di conoce, tin 2 aspecto cu ta hunga un rol importante, cual ta; cu nos ta forma parti di Reino Hulandes (cual nada no a cambia) y gobierno mester tin e “commitment” pa atende cu e situacion financiero (cual nada no a cambia).

ASPECTO CONSTITUCIONAL

Ta parce cu CAFT tampoco no kier compronde cu na momento cu pais Aruba, den e caso aki Parlamento di Aruba, como pais autonomo aproba un ley nacional, esaki no mester pasa Gobierno di Reino mas. Es decir e parti aki den nan carta cu nan a dirigi na gobierno no ta cuadra cu nos constitucion y ta funciona solamente pa crea inquietud innecesario.

For di 2018 no tawatin un ley vigente y CAFT tawata duna nan consehonan a base di un protocol cu tawatin aspectonan di maneho stipula. Den esaki nada no a cambia. A base di e mesun palabracion di maneho nan ta keda conseha. Aworaki nan lo haci’e na Parlamento di Aruba. Pasobra den un estado di derecho (rechtstaat) ta e representantenan di pueblo cu a wordo eligi atraves di eleccion liber mester eherce e tarea di control. Nos ta spera cu CAFT lo sa di respeta nos constitucion.

PA CONLCUI

Nos ta spera cu CAFT asumi nan responsabilidad y brinda nan consehonan na Gobierno y Parlamento. Como organo independiente ta importante pa nan no wordo influencia door di Hulanda aworaki. Si di berdad nan tin interes di pais Aruba na pecho nan no tin motibo valido pa no duna nan consehonan. Of ta un organo politico CAFT a bira despues cu Gabinete Wever-Croes a asumi responsabilidad?

