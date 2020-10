Rocco Tjon: AVP ta contradeci nan mes pa loke ta Ley di Screening

Despues di haya hopi critica pa a vota contra di e ley di screening, AVP y demas cu a vota contra ta purba na hustifica nan decision. E ley aki a wordo inicia door di AVP na 2015 y Raad van Advies na 2015 a duna hopi recomendacion cu nan mester tene cuenta cune. Sinembargo durante tratamento di e ley aki riba 31 di mei 2017 nan a trece cambionan cu ta kita tur e recomendacionnan di Raad van Advies. Y ta den e conseho di Raad van Advies na Gobernador di Aruba riba 22 di juni 2017 nos tur por lesa cu Raad van Advies ta conseha Gobernador pa no ratifica e ley di AVP.

ARGUMENTONAN DI RAAD VAN ADVIES RIBA LEY DI AVP

Den e conseho di Raad van Advies por lesa cu nan ta di opinion cu e ley no ta cumpli cu transparencia y imparcialidad pa loke ta nombracion y bon gobernacion. Literalmente nan a conclui cu e ley no por garantisa integridad di e Ministernan. “De raad concludeerde toen dat deze elementen (dienstbaarheid, onafhankelijkheid, openheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid) onvoldoende aan bod kwamen en dat de integriteit van Ministers derhalve niet volledig kon worden gewaarborgd (KabGA LV-16/0013, 2017)”.

E concepto di ley cu nos a trata siman pasa den Parlamento si ta tene cuenta cu e aspecto aki.

INTEGRIDAD DI MINISTERNAN DEN FUNCION

Ta eroneo cu aworaki AVP ta grita cu e ley actual no ta conta pa Ministernan actual, despues cu nan a saca esaki afor den nan concepto di ley na 2015. Raad van Advies a bisa lo siguiente den nan conseho na Gobernador. “De Raad constateerde in zijn eerdere advies dat het voorstel zich grotendeels richt op het benoemingsproces van de ministers en dat de waarborgen voor integer handelen van ministers gedurende (en na afloop van) de ambtsperiode onvoldoende aan bod komen. Hierdoor kon de integriteit van ministers niet volledig worden gewaarborgd. De aangebrachte wijzigingen brengen hier geen verandering in, ten aanzien van het gewijzigd ontwerp komt de raad helaas tot dezelfde conclusie (KabGA LV-16/0013, 2017)”.

E concepto di ley cu nos a trata siman pasa den Parlamento si ta tene cuenta cu e aspecto aki.

FRIENDS AND FAMILY

Awor ta scucha AVP grita cu e ley actual ta pa acomoda “friends and family”. Ta AVP a saca e parti aki afor den nan ley y por lesa esaki bek den e conseho di Raad van Advies. “Als gevolg van de beperking van de kring van gezinsleden zoals bij nota van wijziging ingebracht worden meerderjarige kinderen die niet thuis wonen niet langer tot gezinsleden gerekend en hoeven zij dus geen schriftelijke verklaring in te dienen. Tevens is komen te vervallen dat gezinsleden van de kandidaat gehouden zijn zakelijke belangen op afstand te zetten dan wel die nevenfuncties en nevenwerkzaamheden neer te leggen die naar het oordeel van de kabinetsformateur leiden tot een ongewenste vereniging met het ambt van minister (KabGA LV-16/0013, 2017)”.

E concepto di ley cu nos a trata siman pasa den Parlamento si ta tene cuenta cu e aspecto aki.

MINISTERNAN POR EHERCE TRABOU EXTRA SEGUN AVP

AVP a te hasta permiti cu Ministernan mag di tin trabou banda di e funcion di Minister. Por lesa esaki bek den e conseho di Raad van Advies. “Bij tweede nota van wijziging wordt onder nevenfuncties alleen verstaan de bestuursfunctie die naast het ambt van minister wordt uitgevoerd. Niet inbegrepen zijn dus overige functies niet zijnde bestuursfuncties. Naar de mening van de Raad zouden alle functies of activiteiten die een afbreuk zouden kunnen doen aan de objectieve besluitvorming van de minister vermeden moeten worden (KabGA LV-16/0013, 2017).

E concepto di ley cu nos a trata siman pasa den Parlamento si ta tene cuenta cu e aspecto aki.

PA CONCLUI

Edgard Vrolijk a manda e amienda di AVP y RED pa Raad van Advies pa un conseho. Manera cu e conseho aki drenta nos lo pidi Presidente di Parlamento pa bolbe yama e reunion. Nos lo wak si e cambionan di AVP y RED ta haci e ley mas fuerte of mas debil. Nos lo sigui e conseho di Raad van Advies den esaki anto e ora pueblo lo sa durante e siguiente tratamento ken ta para pa bon gobernacion y ken ta contra di bon gobernacion.

