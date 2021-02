Rocco Tjon: A manda 18 pregunta pa Prome Minister relaciona cu WEB

Nos tin entendi cu WEB pa algun aña caba ta bezig cu un proyecto pa logra adkeri gas natural likido. Sinembargo aworaki cu RDA, atraves di e REOI cu a wordo encamina, y a base di un comishon di conseho di experto local y internacional, ta logrando pa realisa esaki, un ingeniero experto ta trata na tranca full e proyecto aki.

PROCESO DI REOI

Ta remarcabel aworaki cu un ingeniero di WEB kier hunga politica y haci como si fuera cu politiconan ta mal informa pueblo. Nos ta di acuerdo cu e proceso ta uno caminda mester tene cuenta cu aspectonan comercial, tecnico y huridico. P’esey tambe e comishon di conseho tawata consisti di tur experto local y internacional riba netamente e aspectonan menciona.

PROCESO DI WEB

Pero mirando cu e ingeniero di WEB a indica cu nan ta bezig pa 3 aña caba y cu e no ta hunga politica kisas e por duna claridad na pueblo riba e siguiente preguntanan. Cuanto full e proceso y proyecto aki a costa pueblo te cu aworaki? Kico tawata e “return on investment”? Si e prijs cu a wordo ofreci door di e companianan den e destaho competetivo di WEB ta mihor cu e prijs cu tin riba mesa aworaki? Cuanto cupo di trabou e proyecto di WEB ta bay crea pa Aruba? Cuanto inversion ta bay wordo haci door di companianan y no WEB den cuadro di e proyecto aki?

PA CONCLUI

Interes general semper mester prevalece. Nos sigur ta respeta tur experto riba nan tereno. Pero no por ta asina cu pa capricho kier boycotea un proyecto cu lo cumbini Aruba door di baha prijs di awa y coriente, crea cupo di trabou y stimula nos economia. Adhunto por lesa e 18 preguntanan cu a wordo dirigi na nos prome minister sra. mr. Evelyn Wever-Croes.

