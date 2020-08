Rocco Tjon: 24 juni 2020 CAFT a acorda fianza pa Aruba

E motibo dicon nos ta trece pa dilanti cu e discucion actual entre Hulanda y Aruba practicamente tawata innecesario ta pasobra e colegio di supervision, riba 24 di juni 2020, a conseha Hulanda pa duna Aruba e fianza. E conseho aki por lesa bek den nan carta (CFT202000079)den cual literalmente nan ta bisa: “Het CAFT adviseert de RMR over te gaan tot het toekennen van AWG 204 miljoen liquiditeitssteun voor het derde kwartaal”.

ASPECTONAN DI MANEHO FINANCIERO

Gabinete Wever-Croes tabata riba e bon caminda prome cu COVID. Segun tur rapportnan economia y turismo tawata crece. Na mes momento desempleo a conoce un rebaho na aña 2019. Maneho di Minister di finanzas, economia y cultura sra. Xiomara Maduro a percura pa logra cera 2019 cu un surplus. Y presupuesto 2020, prome cu COVID a presenta, tawata conoce un surplus di riba 40 miyon florin. Pues mi no por compronde cu ainda cierto prensa y ciudadano por yega na e conclusion cu Aruba lo mester pidi disculpa na Hulanda.

Discucionnan asina importante mester wordo hiba a base di cifra, rapportnan y consehonan huridico caminda nos tur por lesa esaki.

ASPECTONAN HURIDICO

Ta como si fuera cu ora bo trece, den e caso aki conclusionnan huridico pa dilanti, ta pone cierto periodistanan bira furioso. Cu nos ta contra e proceder di Hulanda ta berdad. Pero semper nos ta argumenta esaki y pa loke ta e aspectonan Huridico nos ta referi entre otro na conseho di Professor mr. H.G. Hoogers di Universidad di Groningen, Hulanda. E ta conclui, mescos cu nos, cu Hulanda su proceder ta inacceptabel. No solamente e ley di consenso ta anti-constitucional pero e por wordo te hasta considera discriminatorio, mirando cu ta insinua cu tin dos diferente tipo di ciudadano Hulandes den nos Reino. Y un di su conclusionnan ta como lo siguiente:

In het voorgaande werden twee zaken duidelijk: in de eerste plaats dat de inhoud en de strekking van de Rijkswet zeer vergaand zijn ten aanzien van de Arubaanse autonomie en dat er geen sprake is van consensus in de zin waarin het Statuut dat bedoelt.

-Prof.mr. H.G. Hoogers-

PA CONCLUI

Nos por diferencia di opinion pero ta inportante pa nos hiba e discucion aki cu respet y a base di cifra y consehonan huridico. Por cierto un conseho di “Raad van State” en todo caso nos yun no por presenta, pasobra Hulanda tambe ta nenga e peticion di e islanan Caribense pa acerca “Raad van State”.

Gabinete Wever-Croes a transforma e maneho financiero den uno responsabel y e propio secretario di estado Hulandes a admiti esaki publicamente. Pues lo ta eroneo pa pensa cu ta Aruba mester pidi Hulanda disculpa.

