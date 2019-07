Robo espectacular di 750 kilo di oro

SAO PAOLO, Brazil- Atracadornan arma a logra di bay cu casi 750 kilo di oro y otro metalnan precios for di aeropuerto internacional di Sao Paolo. Esaki ta e aeropuerto di mas druk di Suramerica. E botin horta ta balora na casi 36 miyon euro.

E atraco aki a tuma luga diahuebs den un terminal di carga di Guarulhos Airport. Algun di e malhechornan a yega den un pick up preto parecido na esun di polis federal di Brazil. Cuater homber cu cara tapa a baha for di e auto. Y sigur un di nan tabata tin un arma di candela.

Segun e agencia di noticia Reuters, cu tabata tin acceso na e camaranan di siguridad, a forsa e personal di e aeropuerto pa yena e pick up cu oro. Polis ta papia di dos atracador y un botin di 750 kilo di oro y otro metalnan precioso.

despues di a comete e atraco, e atracadornan a huy for di e sitio. Segun un vocero di e aeropuerto, no tabata tin niun hende herida. Al parecer, e oro tabata destina pa New York y Zurich.

