Robert Spellen di Kiwanis a honra 5 persona

Despues di casi 40 aña, Kiwanis Club of Aruba tabatin e honor y privilegio cu un di su miembronan, Robert ‘Bob’ Spellen, por a ocupa e cargo di Gobernador di Eastern Canada and the Caribbean District 2019-2020. Un experiencia unico pa e famia di Kiwanis na Aruba, sinembargo locual a haci esaki mas memorabel ainda ta cu Bob a ricibi e status di ‘Distinguished Governor’.

Logrando e reconocimento aki, memey di un pandemia, tabata un reto mas grandi. E titulo di ‘Distinguished Governor’ el a logra cu: dedicacion, comunicacion, confiansa, responsabilidad, credibilidad, hopi empatia y siendo humilde, mas otro responsabilidad.

Señor Spellen a reconoce diferente persona den e districto cu ta consisti di 362 club, cu a destaca den nan trabou na bienestar di nan comunidad, y sigur na su pais tambe tin persona cu merece pa wordo reconoci. P’esey e ta un ocasion hopi special pa Distinguished Governor, Robert Spellen, hunto cu e famia Kiwanis na Aruba, cu ta consisti di 4 club y su miembronan, pa honra 5 persona den nos comunidad den nomber di Kiwanis EC&C.

Na e ocasion special di entrega di e reconocimentonan aki, Sr. Spellen a hiba un discurso, caminda el a elabora riba e trabou incansabel di e cinco personanan aki cu durante mas di un aña a brinda e informacion necesario, di tur loke tabata sosodiendo en conexion cu Covid-19. E personanan cu a ricibi un reconocimento pa nan perserverancia, dedicacion y pa promove salud pa garantisa e siguridad publico ta: Sra. Evelyna Wever-Croes, Prome Minister di Aruba, Sra. Sharline Koolman-Wever, Head Services Infectious Diseases – DBZ, Sra. Vanessa N.G. Tjon-Kock, Commissioner Police Force Aruba, Sra. Ronella Croes, Chief Executive Officer ATA y Sr. Rino Hermans, Disaster Management Advisor Government of Aruba.

Hunto cu e Crisis Team nan a cumpli cu e tarea importante pa mantene nos comunidad informa di e desaroyo di e pandemia mundial y principalmente riba nos isla. E medidanan a wordo tuma den consulta cu e Crisis Team, unda despues mester a informa nos pueblo. Esaki ta locual e personanan aki a haci durante 15 luna. Nan a mantene nan mes firme na e decisionnan tuma aunke con duro e tabata, y Kiwanis ta gradicido na esaki.

Aruba awo ta un “role model” pa varios pais pa e forma con e situacion di Covid-19 a wordo maneha. Danki na e personanan aki, nan liderazgo, dedicacion y nan energia positivo hunto cu henter e Crisis Team, awe Aruba ta disfrutando di e resultado di nan trabou pa cual mester ta hopi orguyoso cu e logro aki. Pa e motibo aki, Sr. Spellen a entrega Prome Minister, Evelyna Wever-Croes, un plakaat tambe pa e entrega na e Crisis Team.

Distinguished Governor di Eastern Canada & the Caribbean District di Kiwanis International, Sr. Spellen, a gradici e miembronan di Kiwanis Club of Aruba, Kiwanis Club Palm Beach, Kiwanis Young Professionals, y Kiwanis Club of San Nicolas pa nan sosten y alabes a gradici su esposa, Mary Spellen, pa e apoyo di semper brinda na su persona.

