Robert Geerman a gana vakantie pa New York cu Aruba Bank

Aruba Bank tabatin su campaña di “treat yourself to a trip to New York”. Hopi cliente di Aruba Bank a participa na esaki y e ganado ta Roberto Geerman, kende lo biaha hunto cu su pareha Mercedes Geerman durante December 2019.

Tur cliente di Aruba Bank cu tin un tarheta di credito di Mastercard por a participa na e campaña. Tabata facil pa participa unda cu cada biaha cu e cliente a haci uzo di su tarheta di credito durante e periodo di campaña. E campaña a yega su final dia 24 di November 2019.

E cliente cu uza su tarheta di credito di Mastercard, pa e temporada aki no solamente lo acumula “Aruba Bank Reward Points”, pero autmaticamente a participa pa gana un trip pa dos persona pa New York City. E ganado a haya tambe estadia, private tours y hasta un suma di $1000 zakgeld pa uza durante su biahe pa New York City.

Pabien na Roberto Geerman y su pareha Mercedes Geerman, kendenan lo disfruta di un par di dia na New York City prome cu e aña caba y un danki na tur cliente cu a participa den nos campaña.

