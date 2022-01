Robert Francisco Geerman a nace riba dia 23 di Augustus 1959 na Hospital di Lago y ta yiu mayor di Wilhelm ( Bill of Rey) Geerman y Pancracia Geerman. E tempo ey e famia Geerman tabata biba na Weg Fontein. Segun e famia ta crece e famia Geerman ta muda pa e cas na Nijhoffstraat, San Nicolas. Papa Bill tabata un persona masha conoci den pueblo di San Nicolas pa motibo di su aporte na actividadnan cultural, musical, deportivo y social. Den varios ocasion Bill tabata fungi como maestro di ceremonia. Robert Francisco Geerman na cas yama “ Robi “ , tabata un mucha masha spontaneo y elocuente. Robi a atende su scol primario na Benilde School ( awe Colegio Nigel Matthew, Colegio San Nicolas) y a sigui na Augustinus College Mavo y a atende Colegio Arubano. Na 1979 Roberto A. Geerman ta cuminsa labora na Radio Antillana. Roberto ta conta cu su gana di sigui scol no tabata mucho, pero Papa Bill, un homber hopi corecto ta bisa Roberto: “Den e cas aki bo ta bay school of bo ta traha”! Mucho cos Roberto no por a haci, un trabao den construccion no a bay bon, un otro trabao den supermercado Coruba, tambe a bay robes.( Coruba tabata un supermercado grandi y popular na San Nicolas. Awe BSL Laundry ta opera den e edificio ey). Tabata Mama di Roberto cu a scucha na radio cu Radio Antillana cu lo tin mester di un presentador. Mucho interesa Roberto no tabata ta y Roberto mes no tabata sa nada di radiodifusion. Roberto ta tuma e curashi y ta bay un entrevista na Radio Antillana. Na e entrevista Roberto ta topa Sra. Morgan Arrindell y ta duna Roberto algun fragmento di noticia internacional pa lesa. E tempo ey e noticia internacional ta drenta den forma di telex. Roberto ta tuma e telex y ta lesa e noticia den un bon forma, den tur entonada cu tin mester. Esaki ta impresiona Sra. Morgan Arrindel masha y hunto cu e director di Radio Antillana, Sr. Tuyo Prins ta duna Roberto e trabao cu un tempo di prueba di tres luna. E popularidad di Roberto Geerman na Radio Antillana riba frecuencia 12.70 am ta crece y na mes un aña e programa “Conteo di Fin di Aña” ta nace. Roberto hunto cu su programacion “Conteo di Fin di aña” tabata e holoshi oficial pa conta e ultimo minuutnan di aña bieu y prome minuutnan di aña nobo. E programacion “Conteo di fin di aña” a dura 43 aña largo cu sintonia masha grandi na Aruba. Na aña 1980 Roberto Geerman ta crea un otro programa cu a haya hopi sintonia di oyentenan. “Na caminda pa festival di Calypso y Roadmarch” Roberto tabata presenta exito musical di cantantenan di Calypso y Roadmarch di añanan anterior. Na mes un momento Roberto tabata promociona e competencia di Calypso y Roadmarch. Roberto tabata tin un conocemento profundo di historia di competencia di Calypso y Roadmarch. Esaki no ta nada straño pasobra na un edad hopi jong, na 1971 cu 11 aña Roberto a cuminsa acompaña su tata Bill pa presencia e festival. Tambe Roberto tabata conduci e programa na “Caminda pa Festival di Tumba”. Na aña 1982 Roberto Geerman ta cuminsa labora na e parti mainta na Radio Carina FM bao di e nomber “Banda Ariba” y “Banda Abao” cu ta atardi na Radio Antillana. Roberto tabata traha mas cu 10 ora na radio cu hopi satisfaccion. Na Radio Antillana Roberto tabata cubri y anima eventonan deportivo for di diferente centro y tereno di deporte. Na aña 1983 Roberto A. Geerman ta gana su prome premio como locutor di aña di e revista Amistad. Na aña 1984 riba 24 di December Roberto Geerman ta cuminsa labora na Canal 90 FM, parti mainta y na Radio Antillana den oranan di atardi. Ta durante e mes un añanan aki cu Roberto Geerman tabata fungi como maestro di ceremonia pa Miss Teenage districto di San Nicolas, pa ‘SaniFesta’, Festival di Calypso Infantil, Hubenil y Grandi. Roberto Geerman tambe a traha diferente speech pa Reinanan di Carnaval pa districto di San Nicolas.

Carnaval:

Na 1987 Roberto Geerman hunto cu algun otro DJ mas di Canal 90 FM ta crea e programa ‘CARNATHON’, cu ta un marathon di musica di carnaval na radio durante e ultimo fin di siman di Carnaval. Cada ora tabata tin premio cu oyentenan por a gana. Por corda cu ‘CARNATHON’ ta cuminsa diahuebs anochi den studio di Canal 90 FM y diasabra y diadomingo ‘CARNATHON’ ta bibo y directo for di Avenida 1390 cu tabata situa ariba ruta di Carnaval. Kisas hopi por recorda of kisas awor ta haya sa cu Roberto A. Geerman ta e un di e creadornan di famoso nomber “Road Jam” di Carnaval. Por corda cu na 1987 tabata un aña hopi exitoso pa cu musica den carnaval. Un cancion cu a resalta riba caya tabata “Theolinda” canta pa Mighty Rusty cu e banda “Boys Next Door”. Na final di e parada di Carnaval 33 na 1987 Roberto Geerman hunto cu otro DJnan na Canal 90 FM den excitacion ta anuncia “Road Jam, Road Jam y ta declara ”Theolinda” e ‘Road Jam’ di Carnaval, un premio of nomber cu nunca tabata existi. Te cu awe ainda ta papia di “Road Jam”.

Temporada di Cuaresma:

E mes un aña 1987 durante e temporada di Cuaresma, Roberto Geerman tabata organisa e actividad di tur diadomingo, ‘Samen Op Stap SOS’. Tur diadomingo durante Cuaresma Canal 90 FM lidera pa Roberto Geerman tabata organisa actividad di ‘Off-road’, actividad na beach manera na Arashi, Mangel Halto. E culminacion di e actividad SOS tabata e diadomingo y dialuna di Pasco Grandi durante e Operativo Semana Santa. E actividad y lugar principal tabata na Eagle Beach. Por recorda cu Doble R SSS a toca gratuitamente riba beach pa publico Arubano. No por lubida cu e bandanan internacional manera ‘Las Chicas Del Can’, ‘E.R.A’ y ‘Burning Flames’, tambe a haci nan presentacion gratis pa publico durante SOS Operativo Semana Santa, lidera pa Roberto Geerman hunto cu coleganan DJ y techniconan di Canal 90 FM. E evento aki tabata trece un publico inmenso riba beach. Na aña 2001 Roberto A. Geerman a cuminsa traha na Radio Galactica, GFM 99.9 cu e mes un energia y dedicacion. “Sunset Hits” tabata un programa exitoso, Su programacion di tur Diasabra mainta dedica na Nos Artistanan local tabata gosa di un tremendo sintonia. Ken lo por lubida e expresion aki: “Mi nomber ta Roberto y di bo?”

Decada 90 y futbol:

Na cuminsamento di decada 90 Roberto Geerman a cuminsa cubri transmision di weganan di Mundial di futbol. E exito grandi den transmision weganan di Mundial di futbol tabata na 2006 cu su manera unico den su naracion di wega di futbol. Gritonan manera “Aribaribaariba palo di gol”, “He, nada ‘n pasa” o “ gooooooolllllll”pa 20 seconde largo tabata e caracteristicanan den su forma di naracion di wega. Despues di Mundial, Roberto ta continua su naracion di wega di ‘Euro Cup’ y ‘Copa America’. Roberto Geerman tabata e fiel fanatico di e seleccion nacional di futbol di Croacia. Na 1995 Roberto Geerman ta cuminsa transmiti ‘Weganan di Reino’, riba su propio gasto y sigui transmiti ‘Weganan di Reino’ te cu 2007.

Otro deporte:

No ta solamente e deporte di futbol Roberto Geerman tabata haci naracion y tabata trece emocion den su palabra. Den deporte di ‘Drag Racing’, Roberto tabata uza e expresion: “Luz, Luz, luz, careeeedaaaaa”, Den deporte di baseball di “Peewee League” Roberto tabata uza e expresion “E ta mik, e ta mik”. Den softball Roberto su expresion di “e Prome y unico cu ta haci ‘Replay LIVE’”. Ultimo añanan Roberto Geerman tabata masha popular den atletismo y caminata di cualkier ekipo, competencia y of organisacion. E expresion di “Saaaaaliiiiiiiddddaaaaa” tabata trece un emocion pa e participantenan y publico na salida di cualkier competencia di coremento y of ‘Fun Walk’. Emocion tabata e parti principal di Roberto Geerman y su animacion.

Reconocimiento:

Na aña 1995 SAC y ASOMA ta dedica Calypso y Roadmarch contest na Roberto Geerman y Yubi Naar ( un otro baluarte di Aruba)

A haya reconocimento di organisadonan di ‘JUBU Happening’ pa su contribucion na Carnaval y San Nicolas en particular. A recibi reconocimento di Instituto di Cultura Aruba. A recibi reconocimento di Comicion organisado di ‘Festival di Dande’. Na ocasion di celebracion di 25 y 30 aña di “Conteo di Fin di Aña”, compositor y cantante Robert Maduro a dedica 2 composicion na su nomber. E grupo di gaita di Venezuela “Los Tucusones”, tambe a dedica un grabacion musical “El Gordo Roberto” na su honor. Roberto Geerman ta conoci como e “Encyclopedia di carnaval”, un nomber cu e ta cana cu masha orguyo di dje. Na ocasion di 40 aña di “Conteo di Fin di Aña“ diferente emisora na Aruba a uni den forma di cadena nacional y a transmiti e di 40 aña di e programa. Roberto Geerman a gana diferente premio como locutor, productor y programa di aña. No tabata tin estilo di musica cu Roberto A. Geerman no a presenta y tabata creador di varios programa na radio.

Media Social:

Ultimo añanan Roberto A. Geerman tabata duna diaramente frasenan inspirativo riba medionan social. E frasenan tabata haya masha acogida. Un di Roberto su frasenan cu a haci hopi impacto tabata:

“Cualkier persona cu ta motiva bo pa ta un miho persona, merece un luga special den bo bida”.

-Roberto Geerman-

Roberto A Geerman ta fayece riba dia 17 di Januari 2022, Roberto a trece pa 43 aña largo e musica, e animacion, e voz romantico, e emocion di deporte, e actividad exitoso den diferente hogar y oficina na Aruba.

“No keda ta, e mesun persona, percura cu cada dia Bo ta miho”. -Roberto Geerman-

—Roberto A. Geerman— januari 11, 2022—

Compila pa Roberto Croes

Nos Historia Nos Herencia

Cu gradicimento na Sra. Edith Geerman, ruman muhe di Roberto Geerman pa entrevista y material informativo.

* Por copia y publica e biografia cu e condicion cu ta menciona:

