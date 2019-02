Robert Candelaria: Ta papia di cultiva pero kier legalisa uzo recreacional di marihuana

E Gobierno aki a hunga cu e topico di legalisacion di marihuana pa basta tempo y esey ta un ehempel di un maneho cu no ta coherente. Parlamentario di Fraccion AVP, Robert Candelaria, a yega di trece dilanti caba, cu nos Prome Minister a bisa den Parlamento cu lo considera cultivo di marihuana como un posibel pilar economico nobo na nos pais na luga di e refeneria. Esaki ta algo completamente ilogico.

Bo no por haci esaki y bisa hobennan di bo pais despues cu a planta e isla completamente cu e mata aki pa no huma esey, pasobra, e no ta bon pa bo. E ora no plant’e! No cultiva e mata aki! Esey lo ta un maneho mas simpel y mas logico. Loke tampoco no ta logico, ta cu no por reemplasa entradanan cu un refeneria ta produci cu loke e marihuana lo produci. Ta ora bo no tin vision so, bo por bisa tipo di cosnan asina.

Nos ta mira hopi maniobra pa haci e problema di legalisacion di marihuana parce menos serio cu e ta. Ta uza nomber di e mata cannabis, pa no yama e cos manera e ta conoci den boca di pueblo cu ta: marihuana. Tin ora ta papia cu lo legalisa solamente e uzo medicinal di dje, pero tur indicacion ta pa legalisa e uzo recreacional na final di dia. Esaki ta nifica cu hende lo por huma e droga aki legalmente.

“Mi kier pa tur hende scucha esunnan cu tabata den adiccion di droga antes y cu awor ta libera di esaki”, e ta indica. Casi tur a cuminsa cu huma un joint di marihuana. No ta tur cu a huma esey a bira adicto, pero e chance pa bira adicto semper t’ey y ta hopi grandi. Gobierno mester preveni riesgo pa hende cay den adiccion, pero nan ta stimula esaki door di hunga cu e idea pa legalisa.

No hunga cu hende di e forma aki, legalisando e droga y despues spera cu e no tin efecto negativo pa bo pueblo. Esun cu hunga cu candela lo wordo kima! Esey ta un hecho. Loke ta hasi e maneho di gobierno actual mas tristo ta netamente e hendenan cu a cay den adiccion y cu mester di e yudansa no ta hayando e yudansa aki. Nos a mira cu a reserva fondo pa maneho social, pero ora yega momento pa uza e placa aki pa yuda esnan cu ta traha den prevencion di adiccion, no tin net nada concretamente cu gobierno ta haciendo. Ta termina contract di hende cu ta trahando cu alma y cuerpo den e sector aki, na luga di partner hunto cu nan.

Con un gobierno cu ta serio pa cu su pueblo, un gobierno cu ta bisa cu: “e ser humano ta central”, ta trahando duro pa legalisa e droga y na mes momento no ta move un dede pa esunnan cu kier sali di nan adiccion of yuda esunnan cu ta yuda e hendenan cu kier sali di nan adiccion? Claramente nos por mira aki un biaha mas, un gobierno cu no tin un maneho coherente.

Kier legalisa e cos, y spera niun hende bira adicto. Kier legalisa e cos pa gana placa, sin pensa riba e consecuencia social, e consecuencia economico y e consecuencia hudicial pa bo pais. Kier legalisa e cos y no yuda esunnan cu a bira adicto pa motibo di e marihuana. Esaki no por sigui asina!

Un ehempel mas dicon e gobierno aki no ta serio cu e topico di legalisacion di marihuana ta pasobra gobierno a bisa Parlamento cu lo haci un investigacion riba un posibel legalisacion pa loke ta trata e uzo medicinal. Lo presenta esaki na Parlamento pa delibera riba dje. Awor sin presenta e investigacion priminiti, minister Oduber ta bisa cu lo legalisa e uzo medicinal. Pues ta parce cu nunca tabata gobierno su intencion pa presenta ningun investigacion na Parlamento.

Ta djis mester a tarda e asunto, talbes pa motibonan di relacion den coalicion. Un otro ehempel dicon gobierno no ta serio pa cu nan legalisacion di marihuana ta pasobra minister no mester di Parlamento pa e regla e uzo medicinal. “Mi ta asumi cu e minister sa bon bon cu si e tabata kier a legalisa e uzo medicinal, e no mester a ni bin Parlamento. E mes como minister por a haci esaki for di su prome dia di trabou.”

Loke si mester bay Parlamento ta si bo kier decriminalisa marihuana. Esaki te ainda ta un substancia prohibi pa ley den nos Landsverordening Verdovende Middelen. Aki nos ta mira cu minister Oduber ta uzando estrategia pa tarda e problema pa motibonan cu e mes sa. Nan kier legalisa e marihuana medicinal prome door di introduci e zeta y crema. Despues lo mester sigui cu legalisa e humanento medicinal pa despues yega na e meta final cu ta e humaneto recreacional y e cultivo local. Esaki ta algo cu nunca nos por permiti na Aruba.

