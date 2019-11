Robert Candelaria: Gobierno aki a keda sin paga pa licencia pa programa digital Ezra!

Robert Candelaria den conferencia di prensa ultimo a trese dilanti cu Gobierno actual a keda sin paga pa e programa digital Ezra, cu ta un herment/ ekipo importante pa e Centronan di adiccion. E tabata uza pa yuda esnan den field pa nan tin un bista y un registro riba tur esnan cu un adiccion cu ta ricibi yudansa na un centro. Tambe e tabata facilita cooperacion entre tur departamento cu ta traha hunto pa comparti informacion y experencia. Robert Candelaria ta indica cu e otro motibo cu a pone un stop ta cu no ta paga licencia mas. No ta prome biaha cu licencia ta keda sin paga bou maneho di e gobierno actual. Esaki tabata e caso na polis tambe algun tempo pasa.

Un area hopi preocupante cu AVP ta hayando hopi informacion di field, ta di maestronan di scol.

Antes e problema di droga na scol tabata basta scondi. Muchanan cu tabata purba drenta scol cu droga tabata haci esaki scondi. Awor e ta birando mas y mas visibel. Muchanan cu keda manda pa haci test di droga di scolnan anteriormente, tabatin un edad promedio, segun field, di entre 15 pa 16 aña. E edad aki poco poco ta bahando y awor tin mucha cu ta test cuminsando di 13 aña cu algun caso alarmante di rond di 10 aña. “Nunca un hende mester mishi cu droga, pero na e edad aki ta hopi tristo cu tin muchanan cu ta exponi na droga caba y ya ta cuminsa experimenta cun’e,” Candelaria a cuminsa bisa.

Manera semper Robert Candelaria ta bisa, tin cu haci pregunta na hende den field kico nan experiencia ta, ora ta trata e pregunta con un hende ta cay den adiccion. Candelaria ta indica cu no ta su opinion, pero informacion di e profesionalnan cu ta traha cu hende den adiccion cu esnan cu bira adicto semper ta cuminsa cu marihuana. Casi 100% di adicto ta huma marihuana prome y despues ta sigui den e spiral destructivo di adiccion. Nan ta cuminsa experimenta despues di ta uza marihuana, cu otro droga mas pisa y despues nan no sa mas con pa stop.

Robert Candelaria enfasita un biaha mas cu no ta tur hende cu huma marihuana ta bira adicto! Locual cu si mester tene cuenta cun’e ta cu tur indicacion ta cu esnan cu si ta bira adicto a cuminsa cu marihuana, p’esey ta keda puntra su mes dicon tin hende cu kier pa legalisa esaki.

Dicon nan no ta mira e efecto destructivo cu esaki tin?

“Nos por mira den media hopi hende contando nan testimonio di con nan a cay den droga, nos por scucha esnan den field cu ta bisa cu adiccion di hopi di nan cliente a cuminsa cu marihuana, nos por mira cu e edad pa cuminsa experimenta cu droga ta bahando, y tog ta sigui hunga cu e idea pa legalisa e droga aki na Aruba.”

Algun experto ta recuri na Candelaria cu e peticion, cu na momento cu haya e oportunidad pa bisa/ apela na e mayornan pa nan papia hopi cu nan yiunan. Splica nan e consecuencia di mishi cu droga. Nan kier pa encurasha mayornan pa pone tempo pa nan yiunan.

Profesionalnan ta pidi /haci un suplica na mayornan pa nan no pasa tempo den nan celular so.

Nan ta pidi/ roga mayornan pa stop di pasa tempo den tur otro cos sin pone nan yiunan como prioridad. Nan ta pidi pa mayornan bisa nan yiunan pa no mishi cu alcohol ni droga. Si mayornan no papia cu nan yiunan, otronan si lo papia cu nan yiunan, pero no semper cu e intencion corecto.

E preocupacion cu Robert Candelaria como tambe partido AVP ta keda cun’e, cu awor cu ta mira forsa di compra di famianan ta cayendo, ta cu mayornan mester trahando mas ora pa por yega na suficiente placa sikiera pa por wanta cabes riba awa. Esaki naturalmente ta dificulta e proceso pa pasa mas tempo na cas cu famia. Con un mayor por yuda educa nan yuinan y tene nan riba bon caminda, si mester traha mas cu prome pa por provee pa famia?

Hopi cos ta bay man den man.

Mas medida e Gobierno ta ranca, mas placa di e comunidad e ta ranca, no solamente ta un aumento di entrada pa Gobierno, pero ta un kiebro den e nucleo familiar di algun famia cu mas mester di yudansa. Manera nos a mustra na mas di un ocacion, ta papia di Afl 270 miyon extra cu pueblo ta pagando. Mas tristo ta cu e placa aki no ta pa paga debe, pero pa yuda e famoso “Friends and Family”.

Mas medida ta nifica mas problema social.

Mas problema social por nifica hopi cos manera mas problema cu adiccion. Adiccion na droga y alcohol, pero tambe otro cosnan. E ta trece famianan den un desbalance.

Problemanan mental escalando

Un otro factor cu nos a compronde di field, ta cu un porcentahe halto di hendenan den adiccion di droga, tin un of mas problema mental. Esaki ta complica e problema mas ainda y ta mustra e necesidad di solucion integral y rapido. Robert Candelaria ta bisa, e no kier djis para y señala problema, pero kier yuda pensa riba solucion tambe.

Fraccion di AVP ta sostene e idea inicial di e fondo pa proyectonan social. Lamentablemente nos ta mirando cu tin mas y mas duda con e fondo ta wordo maneha pa e Minister. E placa no ta yega na resolve problema real, pero tin mas y mas indicacion cu ta uza e placa pa duna hende trabou. Riba su mes esaki no mester ta algo malo. Pero mester duna hende profesional den nan field trabou. Hende cu tin curason pa yuda den e area social, hende cu formacion con pa brinda yudansa y guia na esnan cu mester di esaki.

Tur cos ta costa placa. Con bo ta pone bo prioridad ta loke ta mustra si bo lo tin exito of no. Ideanan necesario pa combati e problema di adiccion y cual mester:

• Investiga profundamente kico ta raiznan di e problema di adiccion pa stipula bo plan di maneho;

• E importacion di droga;

• Combati e produccion di droga aki na Aruba den tur forma;

• Bini cu programanan di conscientisacion y prevencion;

• Yuda cu programanan di rehabilitacion;

• Crea infrastructura di centronan pa brinda yudansa na adictonan;

• Brinda trabou na hende cu curason y formacion pa yuda den field;

• Bini cu centro pa yuda hobennan den adiccion;

• Bini cu centro pa hende muhe

• Bini cu centro pa double trouble, esta hende cu mester di ayudo y guia pa nan adiccion y condicion mental;

• Incentiva comercio pa tuma hende den servicio cu un pasado di adiccion.

Si realmente gobierno kier yuda combati droga y si realmente gobierno kier un Aruba liber di droga, gobierno mester cuminsa papia menos y haci mas. Gobierno mester demostra e deseo aki den su accion. No papia di legalisa, pero papia di prevencion. No pone placa den conferencia di droga, pero pone placa den prevencion di adiccion. No laga palabra bunita ta bo legacy. Laga bo hechonan concreto pa un Aruba liber di droga ta bo Legacy real.

Comments

comments