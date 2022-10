For di algun tempo caba e ex politico sr Robert Candelaria cu 12 aña pasa a traha como polis na Aruba como chief of staff entre 2009 pa 2010, pa despues a tuma su carera algun aña den exterior y maneha e departamento di siguridad pa MetaCorp Aruba y Curacao te cu 2014. Despues na 2017 sr Candelaria a subi lista politico pa Avp y bira parlamentario y tabata campaña pa husticia, pero despues no a logra drenta parlamento ultimo eleccion na 2021 y aki su persona a tuma un decision y distancia pa sigui cu su carera di loke su persona a funciona aden pa aña aki na Aruba cu ta polis.

For di bon fuente a compronde cu un carta oficial a bay di BID pa e minister di husticia actual unda cu sr Candelaria a haci un peticion pa drenta Cuerpo Policial bek despues di 12 aña y esaki a cana su caminda y a keda aproba algun luna atras pa e Minister di husticia sr Rocco Tjon y DRH.

Despues cu tur cos a keda oficialisa pa sr Candelaria bira Comisario di Polis unda e lo keda encarga cu team special di Hoofd Bijzondere Diensten cu ta por lo menos 7 departamento cu lo cay bou di su persona.

Actualmente tin comisario, sra Trudy Hassell encarga cu caya, Sra Irma Gorden cu ta encarga cu recherche y ta e Alto Comisario Interino ainda, y e di tres ta Sr Adrick Croes cu algun tempo a fungi tambe como Alto Comisario Interino momento cu Gorden no tabata presente na Aruba y pa mas cu 6 aña, a y ta haciendo e trabou como un comisario encarga cu e team special di ME, AT, Info desk, Airport, Trafico y algun mas.

Kico a conduci cu no a tuma sr Croes cu tin aña haciendo e funcion aki y experencia ta keda desconoci y ta desicion di e minister encarga cu e cartera di husticia, segun por a compronde cu un carta a sali for di e mandatario bou conseho di departamentonan, y e carta aki a pasa via BID luna di September 2022 cu a keda dirigi pa sr Croes cu su persona no a keda eligi pa e carta cu el a manda basta aña atras pa e solicitud pa bira comisario di departamento special cu tabata habri y unda e ta haciendo e funcion caba pa mas di 6 aña.

Ta mustra cu aki supuestamente “drh” y Minister di Husticia Rocco Tjon a haya cu Robert Candelaria ta e persona pa e puesto di Hoofd Bijzondere Diensten, cu lo cuminsa entrante 1 di November 2022.

E Alto Comisario actual di Polis sr Arnhem a topa y a reuni caba cu sr Candelaria y a desea su persona exito pa cu su funcion nobo den Cuerpo Policial di Aruba. Asina tur polis tambe a keda informa riba 10 di Octber den un carta oficial dialuna durante dia.

Exito na sr Candelaria despues di basta aña ta bek den Cuerpo Policial di Aruba.