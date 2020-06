Robert Candelaria (AVP) na Minister Bikker: Mi ta trankil cu no ta ami mester duna cuenta riba deal robes di helicopter

Robert Candelaria ta desmenti jaloezie y al contrario, ta papia di alivio/trankilidad cu ta biba cerca dje y cu di su banda e no tin cu splica dealnan robes cu a tuma luga manera ta e caso di Minister di Husticia, mr. Andin Bikker.

Keto bay ta parse cu Bikker no por pone prioridadnan caminda nan mester ta y no por diferencia entre tin e posibilidad di tin un helicopter den servicio (ora cu tin fondo disponibel) y inverti strategicamente den materialnan cu ta miho y mas eficiente y economicamente conviniente mas ainda den momento di crisis cu pais ta aden.

Robert Candelaria ta sigui conta cu, ta na su luga pa pone algo straigth, den locual cu Minister Bikker a trece dilanti referente Kustwacht. Semper tabata bou di imprecion cu Andin Bikker tabata un bon abogado, saliendo for di bista cu ta un hende cu por a pone presion riba Gobierno, pa kibra monopolio di SETAR y permiti entrada di Digicel, cu e mester por ta un bon abogado, ta hustamente locual cu mester awor pa por sali afo di e deal di helicopter, mas ainda den situacion financiero cu nos ta aden cu tin cu bay haci prestamo na Hulanda.

Candelaria na Andin Bikker: “Si bo kier” bo por sali afo!

Ta bisa cu “si bo kier” pasobra si no ta cumbini of tin beneficionan for di un contract logico cu no kier sali afo. Como un bon abogado mester sa con pa haci esaki. Ta conta igualmente den e caso pa cu Kustwacht cu a ofrece nan servicio, cu nan tin ora disponibel, na un miho prijs cual ta menos y cu e opcion di ta na Aruba mes cu pa nan ta un opcion. No tin cu sali for di Corsou of tarda 45 minuut pa yega Aruba.

Si algo pasa na Aruba mes, no mester lubida cu helicopter aki tambe tin cu haci preparacion prome cu sali y cu piloto tambe tin cu yega como tambe preparacion na momento di lanta, sin lubida e detaye di pif paf y asina hopi mas cu tin cu tuma luga prome cu lanta, pesey mester ta sincero cu otro.

Aun mas lamentabel ta e tono cu tin pa cu Hulanda

Tumando na cuenta exprecion di Minister Bikker cu ta djis un prestamo ta haci na Hulanda cu lo paga bek. Ta papia como si fuera tin hopi opcion, cu e por a bay haci prestamo na hopi otro luga y cu ta e a scohe pa haci prestamo na Hulanda. NO tin hopi opcion!

Mirando cu AZV tin cu baha su gastonan cu 5miyon florin pa luna, dicon tin cu baha salario di tur empleadonan publico mes ora sin yega na areglo cu empleadonan pasobra a yega na areglo cu Hulanda, dicon a baha salario como minister cual ta areglo cu a yega cu hulanda, tur esaki pasobra bo NO tin otro opcion. Esey ta e realidad, ta locual Robert Candelaria a bisa.

